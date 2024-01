Le toghe e l’anno giudiziario: "In Toscana avanzano le mafie nel tessuto vitale dell’economia"

Firenze, 28 gennaio 2024 – Da una parte l’emergenza delle nuove mafie che avanzano, accanto o insieme a quelle tradizionali, e inquinano il tessuto economico toscano. Dall’altra il sistema giustizia che assiste quasi inerme a un’emorragia di personale, dai magistrati fino agli amministrativi.

Ma tra gli allarmi lanciati dal presidente della corte d’appello di Firenze, Alessandro Nencini, e del procuratore generale Ettore Squillace, ci sono gli annunci dei rinforzi sciorinati dal capo dipartimento per la giustizia minorile presso il ministero della Giustizia, Antonio Sangermano, e l’inno all’efficienza decantata dal Vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, che oltre a sciorinare i numeri del “suo“ Consiglio ha scelto Firenze per difendere le scelte del plenum sui capi delle procure.

Anno giudiziario di lotta e di governo, quello inaugurato ieri al palazzo di giustizia di Firenze. Nencini, da padrone di casa, ha preso per primo la parola e, dopo il ricordo della Shoah, non le ha mandate a dire, al suo ministero. "La giurisdizione sta vivendo un momento di fortissima crisi", le sue prime parole. Il distretto è carente di 16 magistrati, e per quanto riguarda le figure amministrative si assiste, ha rincarato il presidente della corte d’appello toscana, a "un’emorragia costante che ci sta portando sull’orlo di una paralisi. Siamo alla vigilia della chiusura di alcuni servizi". A una lettera scritta a novembre da tutti i presidenti di corte d’appello, dove si evidenziano i problemi d’organico, non c’è stata risposta. Sangermano, ex capo della procura dei minori e oggi a Roma, si è fatto carico di amplificare il messaggio al Ministero. Nel braccio di ferro s’inserisce il deputato Dem Federico Gianassi: "Il governo ascolti il grido d’allarme".

E con sempre meno risorse, la magistratura deve fronteggiare nuove minacce. "Pur senza enfatizzare, va detto che in Toscana si registra l’esistenza di varie attività criminali, anche organizzate, che possono incidere negativamente su diversi settori dell’economia e dell’imprenditoria", denuncia il procuratore Squillace Greco. "Anche le indagini dell’ultimo periodo - prosegue - confermano sia la presenza nella regione delle nostre mafie storiche, che, come in altre regioni del centro-nord, costituiscono, a seconda delle esigenze, anche nuove aggregazioni miste (camorristi, ndranghetisti, criminali autoctoni, criminali stranieri), sia di organizzazioni composte prevalentemente da stranieri che operano sul territorio come gruppi criminali di nuova formazione e che talvolta utilizzano metodi assimilabili a quelli delle organizzazioni di stampo mafioso".

“Un posto a parte va assegnato alla criminalità organizzata cinese - aggiunge - che, dopo una fase storica di operatività delinquenziale non percepibile perché prevalentemente interna alla comunità di provenienza, ha da tempo cominciato a manifestarsi sul territorio con i conseguenti negativi effetti, soprattutto in certi settori delle attività economiche. In alcune zone del territorio come Prato e Firenze, la criminalità cinese è un fenomeno preoccupante, il cui contrasto si presenta particolarmente difficile per una serie di motivi: comunità chiuse, poco permeabili che, salvo eccezioni, tendono a risolvere i conflitti al loro interno, difficoltà a reperire nel corso delle indagini, prima, e dei processi, dopo, interpreti e traduttori affidabili".

L’analisi dei numeri toscani fatta dal più alto in grado della magistratura requirente, consegna anche un aumento dei femminicidi, passati da quattro a sette, e qualche segnale positivo sul fronte sicurezza sul lavoro. Le iscrizioni per omicidio colposo passano da 12 del precedente periodo a 10 di quello in esame e calano le lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro che passano da 343 a 310. "Si tratta di una flessione solo in parte confortante - argomenta Squillace Greco - perché, in Toscana come nel resto del Paese, quella della tutela e della sicurezza sul lavoro rimane comunque una questione centrale".