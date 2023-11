Angiolo Galletti “Sugli anziani non autosufficienti poche risposte dal governo”

Arezzo, 22 novembre 2023 – Siamo molto delusi dello scarso interesse che il Governo sembra porre sull’assistenza agli anziani non autosufficienti”, sottolinea Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato. “La legge di bilancio pare ignorare completamente un ambito del welfare sul quale riteniamo sia necessario focalizzare una massima attenzione”.

Galletti si unisce al coro delle associazioni che aderiscono al Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza, una rete che riunisce 57 tra associazioni e organizzazioni della società civile coinvolte nell’assistenza e nella tutela degli anziani non autosufficienti. La tematica era stata affrontata a livello regionale con il convegno del settembre scorso tenutosi ad Arezzo aveva visto la numerosa partecipazione delle delegazioni toscane dei pensionati di Anap Confartigianato, ed in quella sede erano già state sottolineate ed esposte, le criticità e le problematiche vissute dai non soggetti non autosufficienti, ai rappresentanti del Governo Regionale e Nazionale presenti alla manifestazione

“Alcuni mesi fa dopo 25 anni di attesa è stata approvata la legge di riforma dell’assistenza, ma la Legge di Bilancio non prevede alcuna misura per cominciare a tradurla in pratica”, spiega Galletti.

Gli obiettivi della riforma sono chiari: semplificazione, domiciliarità, residenzialità di qualità. “Per raggiungerli – sottolinea Galletti – ci attendevamo un impegno specifico nella legge di bilancio. Si tratta di un percorso che secondo la stima delle associazioni avrebbe anche un costo sostenibile per le casse dello Stato, pari a 1 miliardo e 306 milioni di Euro nel 2024”.

Un impegno che avrebbe potuto definire questa legislatura utile per costruire il migliore welfare per gli anziani e per le loro famiglie. “Questo immobilismo non è più tollerabile è necessario agire senza indugi per iniziare a dare sollievo alle pressanti necessità delle persone che vivono la disabilità, portando avanti un progetto che punti a costruire il futuro ed a fornire risposte concrete”, conclude Galletti.