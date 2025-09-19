Studente si uccide in chat: 19enne ammette di averlo istigato al suicidio e patteggia evitando il processo

Mattia mantiene le promesse
Mattia mantiene le promesse
CronacaStudente si uccide in chat: 19enne ammette di averlo istigato al suicidio e patteggia evitando il processo
19 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Andrea Prospero morì ingerendo una combinazione letale di farmaci mentre era in Rete con altri ragazzi che lo incoraggiavano a togliersi la vita. “Pena ingiusta”

Perugia, 19 settembre 2025 – Andrea Prospero morì a soli 19 uccidendosi. Lo fece ingerendo una combinazione letale di farmaci mentre era in chat con altri ragazzi che lo incoraggiavano a togliersi la vita.

Per la morte dello studente 19enne, Emiliano Volpe, studente romano di 19 anni, ha ammesso le proprie responsabilità e ha patteggiato la pena, evitando così il processo immediato fissato per l’8 ottobre. Il giovane è accusato di istigazione al suicidio. 

Tramite il suo avvocato Alessandro Ricci, Volpe ha accettato una pena pari a due anni e mezzo di lavori socialmente utili. 

«Non ci sarebbe riparazione sociale né riequilibrio del dolore delle persone offese. Due anni e mezzo, da scontare con lavori di pubblica utilità, non sarebbe una pena né congrua né giusta».

La camera nel centro storico. dove Andrea Prospero è stato trovato morto cinque giorni dopo la sua scomparsa

L'avvocato Francesco Mangano commenta con queste parole la  richiesta di patteggiamento depositata al gip del tribunale di Perugia dal difensore del diciannovenne romano che attualmente si trova ai domiciliari.

L'udienza davanti al gip è prevista il 23 ottobre prossimo. Lo studente universitario abruzzese, iscritto all'Università di Perugia, morì suicida nel capoluogo umbro nel gennaio scorso in un B&B. A marzo fu arrestato il 19enne romano che Andrea conosceva solo via web con il nickname: in base alle indagini, l'abruzzese gli aveva chiesto in chat consigli su un mezzo indolore per suicidarsi, il 19enne lo avrebbe incitato e incoraggiato a farlo mediante ingestione di farmaci che Prospero poi acquistò. 

