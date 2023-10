Ancora aperte le iscrizioni per il Master in Geomatica

Arezzo, 10 ottobre 2023 – Scade il 16 ottobre 2023 il termine per iscriversi ai Master di I e II livello dell’Università di Siena in Geomatica dedicati a formare profili professionali legati allo sviluppo delle più recenti tecnologie geo-informatiche in grado di svolgere compiti strategici che vanno dalla progettazione, alla raccolta, all’analisi, alla gestione, alla diffusione e all’aggiornamento dei dati territoriali.

Per il taglio fortemente pratico del percorso di studi, le lezioni sono organizzate per essere svolte in presenza in aula nei laboratori informatici del Centro di GeoTecnologie; per agevolare la partecipazione alle attività didattiche, alcune lezioni saranno erogate anche in teledidattica sincrona.

L’attività didattica viene erogata dal Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente presso il Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Durante il percorso formativo, gli studenti affronteranno le seguenti discipline: geodesia, rilievo topografico, cartografia, spatial database, sistemi informativi territoriali, analisi spaziale e geoprocessing in ambiente georiferito 2D e 3D, geostatistica, remote sensing, fotogrammetria digitale aerea, terrestre e da drone, laser scanning aereo e terrestre, 3D data editing, web cartography e Building Information Modeling (BIM). Per iscriversi ai Master occorre, rispettivamente, una laurea di I e II livello.

L'attività didattica svolta presso il Centro ha stimolato negli anni l'interesse di funzionari e tecnici della pubblica amministrazione, delle imprese e delle professioni con particolare riferimento ad ingegneri, architetti, geologi, agronomi, forestali ed archeologi.

Saranno invece aperte fino al 15 dicembre le iscrizioni ai Master di II livello in Geotecnologie per l’Archeologia (GTARC), in Tutela dell’Ambiente e del Territorio e in Engineering Geology, che si tengono sempre presso il Centro di GeoTecnologie a San Giovanni Valdarno.

I bandi e le modalità di iscrizione ai master sono consultabili sul sito web del Centro https://geotecnologie.unisi.it/master e sul sito web dell’Università di Siena, www.unisi.it/didattica/master-universitari, dove è riportata l’intera offerta dei master dell’Ateneo per l’anno accademico 2023-2024.