“Sta imbarcando gente”: l’incredibile vicenda dell’ambulanza rubata per andare in discoteca

Porto Azzurro (Livorno), 26 aprile 2023 – “Sta imbarcando gente. Qui stasera muore qualcuno”. Sono le 4.26 di lunedì 24 aprile. E’ quasi l’alba e il mondo della notte elbano è in pieno fermento. E’ una domenica notte che precede un giorno di ponte.

In tanti non vanno a scuola e al lavoro e dunque tirano tardi nei locali. Uno scenario comune in un’isola che da aprile a ottobre vede diversi pub e discoteche aperte. Ma quello che è accaduto appunto nella notte tra domenica e lunedì ha dell’incredibile, ed è ora all’attenzione dei carabinieri.

Un giovane ha infatti avuto l’idea malsana di rubare un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro per andare in un locale. E’ riuscito a introdursi nella zona in cui le ambulanze erano parcheggiate mettendone in moto una e partendo per un giro dei locali.

In particolare, l’ambulanza è stata portata a Capoliveri, località che si trova a non molti chilometri da Porto Azzurro. Alcuni ragazzi, vedendo cosa stava accadendo e cominciano a filmare (Fonte del video: Welcome to Florence).

Già stupiti per la scena di per sé, scoprono poi, filmandolo, che il mezzo si ferma per prendere a bordo altri ragazzi. “Sta imbarcando gente”, dice uno dei giovani che filma e che si trova su una macchina che si imbatte appunto nell’ambulanza.

Un filmato di circa trenta secondi che ha letteralmente fatto il giro del web. “Chiamiamo i carabinieri”, si sente dire nel video. E ancora: “Qui stasera muore qualcuno”, per sottolineare la pericolosità di quanto sta avvenendo.

L’ambulanza è stata poi riportata nel parcheggio dal giovane. I volontari si sono accorti di quanto era successo perché hanno trovato il mezzo in un luogo diverso da dove era stato lasciato. La stessa associazione di volontariato ha fatto denuncia ai carabinieri. Furto, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio: queste dovrebbero essere le accuse per la persona, che sarebbe stata individuata.