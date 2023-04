Altra truffa a un'anziana con la tecnica del "falso incidente", arrestato 18enne

Terni, 29 aprile 2023 - Altra truffa a un'anziana sventata dai carabinieri, che indagano su una ramificata organizzazione che segnala, via social o whatsapp, le case da colpire, abitate appunto da persone anziane. In manette per tentata truffa aggravata è finito un 18enne napoletano incensurato. Stavolta a scongiurare l'ennesima truffa del “falso incidente” è stato un carabiniere libero dal servizio, comandante peraltro della stazione di San Gemini, al quale era stata segnalata da un conoscente la presenza di un giovane che si aggirava in maniera sospetta tra le case di Borgo Rivo, alla periferia ternana. Il militare ha rintracciato il giovane, lo ha seguito e bloccato mentre si era già fatto aprire il portone di casa da un'anziana. La donna , ultraottantenne, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un “addetto del Tribunale” che le segnalava l'incidente stradale in cui era stato coinvolto il genero e la necessità di pagare 10mila euro per “liberarlo”. Tutto falso, ovviamente. La signora ha risposto che non aveva quella somma ma che avrebbe messo a disposizione soldi e gioielli che aveva in casa. Il 18enne è stato arrestato. Secondo i carabinieri aveva già truffato un'altra anziana in maniera analoga poco prima a Rieti, in compagnia di un complice che è ricercato. Non solo. I militari hanno accertato che l'arrestato aveva ricevuto messaggi whatsapp e foto degli indirizzi da colpire, nell'ambito di una apposita organizzazione criminale dedita a questo tipo di reati. Ste.Cin.