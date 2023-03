Maltempo in Toscana: nuova allerta gialla per pioggia, vento forte e mareggiate

Firenze, 13 marzo 2023 – Le previsioni meteo lo hanno annunciato. E ora lo conferma anche la sala operativa della Protezione civile regionale. Torna il maltempo in Toscana con pioggia, vento forte e mareggiate. Una nuova allerta meteo gialla è stata infatti diramata per domani, martedì 14 marzo, quando la regione sarà attraversata da una perturbazione che interesserà soprattutto la parte nord occidentale, la costa, le isole e le zone meridionali.

A causa del veloce transito della perturbazione da nord-ovest, la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento per il tratto di costa centro-meridionale (isole comprese), con validità per tutta la giornata; un codice giallo per mareggiate per il tratto di costa centrale (isole comprese) valido dalle ore 12 fino alla mezzanotte e un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore per le zone a nord ovest, valido dalle 06 fino alle 15.

Per la giornata di domani la sala operativa della Protezione civile prevede precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, più frequenti e abbondati sulle province nord-occidentali. Occasionali colpi di vento e grandinate. Vento forte da sud sud-est spazzerà le zone costiere centro-meridionali e quelle più occidentali della regione. Infine moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso o temporaneamente agitato sul settore centrale.