Allerta arancione: ecco cosa fare

Firenze, 30 giugno 2023 - Secondo il bollettino emesso dal servizio meteo regionale, la Toscana dalle 12 di venerdì 30 giugno e fino alle 8 di sabato 1 luglio è interessata da un’allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Le zone a rischio riguardano l’intero territorio regionale.

Ma cosa significa esattamente allerta arancione?

Per allerta arancione si intendono fenomeni meteo diffusi con possibili effetti sulla stabilità dei versanti e dei corsi d'acqua. Di solito questi fenomeni sono accompagnati da forti temporali, rischio idrogeologico, forti raffiche di vento, talvolta trombe d'aria e grandinate.

Cosa è previsto

Con l'allerta arancione si prevedono eventi pericolosi e diffusi, con possibili danni alle strutture e infrastrutture e rischi per la popolazione. In particolare, la sala operativa della Regione Toscana avverte su possibili allagamenti diffusi nelle zone depresse, delle sedi stradali e nelle aree a maggior pericolo di alluvione. Previsti anche inneschi di frane. I forti temporali possono comportare caduta di alberi e danni a coperture e strutture.

Come comportarsi

Il presidente della Regione Toscana Giani attraverso i canali social ricorda ai cittadini che durante un’allerta arancione bisogna costantemente seguire le indicazioni ed i canali informativi sull’evoluzione meteo. Ancora, è opportuno prestare la massima attenzione all’ambiente circostante, negli attraversamenti dei ponti e dei sottopassi. Non bisogna sostare nelle zone vicine agli alvei dei corsi d’acqua ed è importante star lontani dagli argini.

Per chi deve guidare

Per chi non può fare a meno di mettersi in macchina, è fondamentale prestare la massima attenzione alla presenza di detriti o di allagamenti in strada, in particolare nei tratti montani esposti a frane, caduta massi e vicino ai corsi d’acqua.

Naturalmente, non si deve attraversare con l’auto le zone allagate, perchè anche pochi centimetri d’acqua possono far perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento.

Ancora, non sostare in zone allagate, apparentemente con poca acqua, in quanto potrebbero esserci tombini aperti o buche. Infine, il consiglio è di non sostare in locali seminterrati e di salire ai piani alti senza usare l’ascensore.