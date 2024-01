“Ho paura di avere una bomba in auto, il mio ex compagno vuole uccidermi”: allarme in autostrada A10 La chiamata di una donna che si era fermata in una piazzola di sosta ha fatto scattare l’allarme. Ha raccontato di aver subito maltrattamenti dall’uomo. Intervenuti gli artificieri, chiuso e poi riaperto il tratto tra Borghetto e Pietra Ligure, in provincia di Savona, direzione Francia