Alla Moleria Locchi il premio “Una vita per il lavoro”

Il momento della premiazione

Firenze, 3 marzo 2023- Il clima è stato quello di una bella serata tra amici. L'occasione la consegna della VII edizione del prestigioso riconoscimento “Una vita per il lavoro” ad una realtà fiorentina di grande pregio come la Moleria Locchi, orgoglio della città e della Penisola tutta. Ad organizzare la bella iniziativa, molto partecipata dai soci e dai simpatizzanti, è stato il Rotary Club Firenze, presieduto da Tommaso Nannelli. Paola Locchi, accompagnata dalla nuora Giovanna, ha ritirato il Premio, ripercorrendo simpaticamente le tappe della propria attività in 40 anni di lavoro artigiano.

“Sono stata una persona molto fortunata -è stato il commento della signora Locchi, visibilmente emozionata nonostante i numerosissimi riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera-, perché ho potuto sempre fare affidamento su collaboratori straordinari. Il mio è stato un lavoro impegnativo, stimolante, che mi ha riempito la vita di gioia. Nel corso degli anni nel laboratorio della Locchi sono capitate persone di tutti i tipi, persino nobili, duchi, regine. E noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare su tutti i generi di oggetti in vetro, dai più comuni ai più ricercati. Un aneddoto curioso riguarda per esempio la nostra famosa ampolla andalusa, un'oliera che non fa la goccia e che, una volta, la Marchesa Frescobaldi volle regalare alla Regina madre, la quale apprezzò moltissimo il dono scrivendoci una lettera di ringraziamento. Abbiamo anche l'Hurricane glass, un candeliere per apparecchiatura all'aperto che realizzammo anche per il Re d'Inghilterra, con lo stemma degli Windsor. Una delle nostre caratteristiche è appunto quella di personalizzare gli oggetti in vetro, oltre al fatto di essere rimasti gli unici a portare avanti questo tipo di attività artigiana".

Ad aprire l'incontro è stata la presentazione dell'ultimo romanzo della scrittrice fiorentina Caterina Ceccuti, "Nero addosso" (Pagliai Editore), introdotto dal due volte direttore de La Nazione Gabriele Cané.

Erano presenti Stefano Viliani, presidente del premio “Una vita per il lavoro”, i membri della commissione Francesco Ermini Polacci, Niccolò Pecchioli e Stefano Iaria, presidente del Rotaract Firenze.