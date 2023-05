Alla 5MC1 del Liceo Piero della Francesca il “Premio Europa” 2023

Arezzo, 9 maggio 2023 – E' la 5MC1 del Liceo Piero della Francesca la classe vincitrice del “Premio Europa” 2023, riconoscimento la cui istituzione è stata deliberata nel 2021 dalla giunta Ghinelli in memoria di Donato Palarchi, Cavaliere della Repubblica, fondatore nel 1971 del "Circolo Verso l'Europa" e precursore di una visione europea della politica e dell'Europa come casa comune dei diritti e delle opportunità. La consegna del premio, consistente nella somma di 2000,00 euro da utilizzare per l'approfondimento della conoscenza delle Istituzioni e delle politiche dell'UE tramite l'acquisto di materiale didattico o la realizzazione di iniziative formative, si è tenuta questa mattina nella Sala del Consiglio Comunale, presenti il sindaco Alessandro Ghinelli e gli alunni della classe vincitrice accompagnati dai loro professori e dal dirigente scolastico. La commissione giudicatrice ha individuato nel video oggetto del concorso, presentato dagli alunni del Liceo Piero della Francesca, la migliore coerenza con il tema, una capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa e creatività nella forma e nel contenuto proposto in modo emozionale e coinvolgente.

“Nel giorno della Festa dell'Europa, è particolarmente significativo valorizzare i ragazzi, per i quali proprio l'Europa rappresenta il futuro, - ha detto il sindaco Alessandro Ghinelli -. E' a loro, 'nati europei', futuri custodi dei valori fondanti dell'Unione, che dobbiamo trasmettere l'entusiasmo e l'energia necessari al compimento di un disegno che ha proprio nella scuola la sua formazione più importante. Arezzo è una città che ha compiuto scelte importanti a consolidamento della sua dimensione europea, e i nostri ragazzi ne dimostrano la piena consapevolezza”.