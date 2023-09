Alcol, oltre 300 in cura ma quest’anno sono 70 in più

Arezzo, 5 settembre 2023 – Numeri in crescita quelli delle dipendenze da alcol sul territorio. «Da un anno a questa parte - spiega Marco Becattini responsabile del Serd di Arezzo - siamo in controtendenza rispetto a prima, quando la domanda al nostro servizio piano piano stava scendendo. Oggi ci sono oltre 300 persone con problemi di alcol in trattamento, 70 in più del 2022. Nel periodo del Covid c’era stata una contrazione, forse per via delle restrizioni e perché l’uso domestico di alcol lo rendeva meno problematico, così anche la domanda di cura era ridotta».

La richiesta d’aiuto spesso parte dai familiari, più che dal diretto interessato o per accesso in ospedale. «I problemi correlati

all’alcol sono tardivi a dare notizia di sé - spiega il medico - ecco perchè i giovani segnalati sono spesso in esito di controlli delle forze dell’ordine o per incidenti su strada. Ma l’età delle persone in carico

al Serd è di 40-50 anni. In prevalenza uomini come per tutte le

dipendenze, ma sta aumentando negli ultimi anni anche l’incidenza nelle donne sui 40 anni. È l’età in cui si confrontano con

una fase problematica della vita, i figli crescono, c’è disagio lavorativo, il corpo cambia, vengono meno le reti amicali, una tempesta perfetta».

Come se ne esce? «Venendo gratuitamente e in maniera anonima ai Serd della Asl anche senza appuntamento. I numeri si trovano sul sito: ci sono educatori, psicologi, assistenti sociali, medici che propongono un percorso ambulatoriale o di comunità. Il 70 per cento delle persone che fanno questo percorso smette di bere e ne viene fuori».