Al via un Mongol Rally tutto italiano. E si parte dalla Toscana

Firenze, 20 giugno 2022 - Chi l'ha detto che il Mongol Rally non si può fare anche in Italia? Presto detto, ed ecco che quell'avventura pazzesca che spinge centinaia di indomiti viaggiatori su quattro e due ruote a guidare fino in Mongolia partendo dal Centro Europa, si può viverla, con le dovute proporzioni, anche qui nel nostro Paese, partendo dalla Toscana.



Grazie all'organizzazione di due teams - "Mamba Nero" e "Le Spandate", in procinto di partire per la Mongolia nel 2023, dal 24 al 30 giugno un centinaio di teams, tra auto e moto, parteciperà alla prima edizione dI "la Bellezza" un Italian Rally non competitivo che dalla Toscana porterà i partecipanti a conoscere luoghi incantevoli e percorrere strade semi sconosciute e spesso bianche attraversando quattro regioni. Non sarà una gara di velocità, anzi, non è una gara vera e propria, piuttosto un gioco a punti. Le classifiche terranno solo conto della voglia di avventura e della ricerca di divertimento e piacere di condividere, insieme agli amici o familiari, viste incantevoli, strade divertenti e cibi deliziosi. Ciascun team sarà libero di raggiungere gli obiettivi di percorso attraverso la ricerca del percorso che ritiene migliore e più adatto alle caratteristice del mezzo del proprio team.

Non ci sono molte regole, ma solo alcuni "comandamenti", eccole: mai autostrada; rispettare le regole stradali; divertirsi ad ottenere più punti classifica tramite il raggiungimento degli obiettivi geolocalizzati; organizzarsi autonomamente di volta in volta per i pernottamenti e i pasti; socializzare con gli altri teams; guidare per 6 giorni per percorrere i circa 1000 km che separano dall'arrivo; risolvere tutti gli eventuali incovenienti.



L'evento è organizzato per permettere la partecipazione a teams composti da auto + moto/scooter, auto, moto/scooter con l'unica limitazione costituita dalla cilindrata e dalla vetustà dei mezzi. Per le moto/scooter è richiesta la cilindrata fino a 150cc oppure una cilindrata superiore ma solo se più "vecchi" di vent'anni. Per le auto invece cilindrata fino a 1200cc (minimo 10 anni) oppure over 1200cc (minimo 20 anni). Per partecipare è necessario scegliere un nome del team, pensare ad una divisa che lo rappresenti e decidere di far parte di questa avventura sulle strade meravigliose che il nostro Paese ci regala. Per riassumere il concetto, aiuta il motto che l'organizzazione ha coniato per l'evento: "Partecipare ad un raid motoristico in Italia è uno dei quattro scopi della vita. Quali siano gli altri tre lo ignoro".

Maurizio Costanzo