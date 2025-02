Arezzo, 3 febbraio 2025 – Al via oggi il servizio degli eco-informatori a San Giovanni Valdarno

Da questa mattina, lunedì 3 febbraio e per tutto il mese, personale appositamente formato da Sei Toscana presiede le postazioni di raccolta e si occupa di assistere i cittadini e le attività illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Ogni giorno sulla pagina Facebook del Comune dove e quando trovare gli eco informatori

E’ iniziata questa mattina, lunedì 3, e durerà tutto il mese di febbraio, l’attività degli eco-informatori, personale appositamente formato da Sei Toscana, che si occupa di assistere i cittadini e le attività illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

“Parte oggi - le parole del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – e avrà la durata di un mese un servizio molto importante per tutti i cittadini del Comune di San Giovanni Valdarno: è il servizio degli eco-informatori, personale di Sei Toscana appositamente formato per dare tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Saranno presenti presso le varie postazioni e daranno indicazioni fondamentali ai cittadini su come differenziare adeguatamente i rifiuti, sull’uso della 6 card e, soprattutto, sull’utilizzo del nuovo cassonetto per l’indifferenziato. Nei mesi e nelle settimane scorse, come era già stato anticipato durante gli incontri nei quartieri, abbiamo provveduto a rinnovare tutte le batterie di cassonetti, con l’inserimento, in particolare, del cassonetto per la raccolta dell’indifferenziato dotato di limitatore volumetrico. Gli eco-informatori forniranno quindi informazioni precise e saranno di supporto ai cittadini. Ogni giorno verranno pubblicate sui profili social del Comune le postazioni in cui si troveranno, così che chiunque ne avesse necessità possa rivolgere loro delle domande. Questo è un passaggio delicato per migliorare la raccolta differenziata ed è necessario per comprendere appieno il significato di questo importante cambiamento, che ha lo scopo di ridurre il rifiuto indifferenziato e ad aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata. Gli eco-informatori torneranno nel territorio comunale la prossima primavera per fornire informazioni specifiche anche relative alla Tari. A partire dal 2026, infatti, al rifiuto indifferenziato sarà collegata direttamente la bolletta Tari. Il nostro obiettivo è fornire un servizio di informazione utile alla cittadinanza. Un ringraziamento a Sei Toscana per l’efficace collaborazione in questo passaggio strategico verso la tariffa puntuale”.

“Gli eco-informatori – ha sottolineato Edgardo Reggiani, direttore operativo Sei Toscana – sono uno dei servizi che Sei Toscana mette a disposizione di tutte le amministrazioni comunali servite finalizzato a istruire i cittadini e orientarli verso un corretto comportamento in termini di conferimento dei rifiuti. Obiettivo è quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata. Sono quindi un utile supporto alla cittadinanza, servono per chiarire eventuali dubbi su come fare al meglio la raccolta differenziata o per farsi aiutare ad utilizzare il cassonetto in modo appropriato. Il compito degli eco-informatori è solo quello di dare istruzioni, non provvedono ad alcuna azione sanzionatoria”.

Gli eco-informatori presidiano le postazioni di raccolta del comune per tutto il mese di febbraio fino ai primi giorni di marzo, dal lunedì al sabato, secondo un calendario concordato dal Comune con Sei Toscana. L’attività è iniziata questa mattina lunedì 3 febbraio partendo da via Vetri Vecchi (dalle 8 alle 9) per proseguire poi in via Fornaci Madii (dalle 9 alle 10) e in via Borro della Madonna (dalle 10 alle 11 di fronte al parcheggio, dalle 11 alle 12 nella strada interna e dalle 12 alle 13 all’interno del parcheggio) per finire poi in via Borro dei Barulli (dalle 13 alle 14). Sulla pagina Facebook del comune sono pubblicate, giornalmente, le presenze degli eco-informatori nel territorio con orari e postazioni.

“A San Giovanni Valdarno sono stati installati i riduttori volumetrici per i cassonetti dell’indifferenziato – il commento dell’assessore all’ambiente Laura Ermini – attraverso i quali potremmo effettivamente misurare la qualità del conferimento fatto dal cittadino che poi servirà per calcolare quella che sarà la tariffa puntuale. Naturalmente in questi primi momenti ci si può trovare spaesati senza capire bene come funziona. In realtà tutte le istruzioni sono riportate sul riduttore volumetrico: bisogna tirare fino in fondo il cassettino (anche utilizzando il pedale a terra) inserire il sacco della dimensione adeguata nel cassetto e assicurarsi che il cassetto si richiuda per consentire il conferimento successivo. Per qualsiasi problema sono sempre presenti il numero verde e il sito da dove poter fare le segnalazioni come c’è un codice su qualsiasi cassonetto per identificarlo. E’ molto importante tenere presente, e di questo parleremo negli prossimi incontri con la cittadinanza, che ogni volta che si apre il cassetto viene considerato un conferimento. Qual è l'obiettivo? Ridurre la quantità dell’indifferenziato riuscendo a mandare in riciclo la maggior quantità di carta, plastica, vetro, lattine e organico”.

È a disposizione dei cittadini anche un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori per il corretto conferimento dei propri rifiuti (link: https://www.youtube.com/watch?v=nnEgd4yCLeg&list=PLp9E01DiPMm2e85MeM2G9qDqpR7vtrXNP&index=15)