Al via le iscrizioni al Polo Zerosei “La Buca del Tesoro” sezione di Talla

Arezzo, 2 agosto 2023 – Sono aperte le iscrizioni al nuovo servizio educativo per l’infanzia Polo Zerosei “La Buca del Tesoro” sezione di Talla, gestito dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino.

“La volontà dell’amministrazione comunale - dichiara Eleonora Ducci, sindaca di Talla e presidente dell’unione dei Comuni montani del Casentino - è quella di ampliare i servizi educativi per l’infanzia ritenendo che i primi anni di vita siano fondamentali per lo sviluppo psico-fisico dei bambini e che un nido, adeguatamente attrezzato e gestito, sia un elemento indispensabile per offrire loro un percorso di crescita sereno e ricco di esperienze”.

Il nido sorgerà nei locali della scuola dell’Infanzia del Comune di Talla promuovendo un servizio innovativo che risponde alle nuove linee pedagogiche del sistema integrato 0/6 promosso nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne Casentino -Valtiberina.

Il servizio è destinato ai bambini e alle bambine che, al 1° settembre 2023, abbiano età compresa tra 12 e 36 mesi o che compiano l’anno di età entro il 31/12/2023.

Il Polo Zerosei di Talla sarà aperto da 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024 per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, con interruzione nei periodi delle festività natalizie e pasquali in accordo con il calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo che ha sede nel Comune in cui è ubicato il nido.

Tutta la documentazione è disponibile nel sito del comune di Talla e nel sito dell’unione dei comuni montani del casentino.

La domanda di iscrizione deve essere compilata su un apposito modulo scaricabile dal sito www.uc.casentino.toscana.it e dovrà essere consegnato entro il giorno 18 agosto 2023 secondo le seguenti modalità:

- consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Talla o dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino secondo gli orari di apertura al pubblico;

- Invio all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Unione dei Comuni Montani delCasentino [email protected];

Per l’accesso al servizio, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino procederà a formulare una graduatoria che terrà conto dei criteri previsti dal bando.

Per maggiori informazioni: Ufficio Servizi Sociali Unione dei Comuni: 0575.507286

Ufficio Servizi scolastici del Comune di Talla.