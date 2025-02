Al via la nuova edizione di EYE Ethics & Young Entrepreneurs ad Arezzo

Arezzo, 6 febbraio 2025 – Al via la nuova edizione di EYE Ethics & Young Entrepreneurs, con l’inaugurazione e contestualmente il primo incontro del percorso di innovazione imprenditoriale etica che coinvolge studenti degli istituti scolastici superiori aretini “Buonarroti Fossombroni”, “Galileo Galilei” e del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II con il Liceo “Piero della Francesca”. L’iniziativa è promossa da Artes Lab, dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud oltre ai tre istituti scolastici. È patrocinata e per buona parte sostenuta economicamente dal Comune di Arezzo e ha il contributo di Fondazione CR Firenze. L’evento, inaugurato con un talk su Imprenditoria ed Etica, si è svolto nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo.

Già a partire da questo incontro e nelle prossime settimane, con EYE i giovani sperimenteranno il laboratorio di ideazione imprenditoriale etica guidati da esperti e imprenditori acquisendo le metodologie per creare e sviluppare una propria idea d’impresa. Le migliori idee saranno presentate da loro stessi in un contest e valutate da una giuria di esperti: la più originale, concreta e realizzabile vincerà il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Arezzo 2025. Gli studenti aretini vincitori si sfideranno inoltre il 5 giugno nella sede della Presidenza della Regione Toscana con gli studenti vincitori di Eye a Firenze, Pistoia, Siena e Prato per il Trofeo EYE Toscana 2025, a cui è associato un premio di 1.000 euro promosso dalla società benefit Coleliwork.

All’iniziativa inaugurale presentata dal Direttore di EYE Luca Taddei hanno preso parte l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo Federico Scapecchi, il vice presidente di Artes Lab Matteo Forconi, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud Carlo Municchi, il Dirigente Scolastico del Buonarroti Fossombroni Prof. Paolo Carlani , il Dirigente Scolastico del Galileo Galilei Prof. Luca Decembri, il Rettore del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II Prof. Luciano Tagliaferri

La giornata è stata anche l’occasione per gli studenti aretini di incontrare nel Talk su Etica e Motivazione le testimonianze imprenditoriali dei giovani imprenditori di Confindustria Toscana Sud Andrea Mazzini ARS Automation, Niccolò Tizzanini LamAmbiente, Silvia Vanni Italpreziosi.

“Siamo al quarto anno di una iniziativa che ha registrato un successo crescente, come dimostrato dalla risposta sempre più ampia del mondo della scuola. Cresce quindi il numero delle studentesse e degli studenti coinvolti in un progetto importante di formazione e che ci vede quest’anno ai nastri di partenza forti del titolo di “campioni” della Toscana, riconoscimento ottenuto lo scorso anno per la migliore idea di impresa dell’intera regione – ha commentato l’assessore Federico Scapecchi – Il Comune di Arezzo ha rinnovato anche quest’anno il proprio sostanziale contributo a sostegno di un progetto che investe sui giovani e il loro futuro”.

"L'avvio di questa nuova edizione di EYE è un segnale di quanto Arezzo creda nei giovani e nelle loro potenzialità – ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti -. Un progetto che mette insieme visione imprenditoriale, innovazione ed etica, valori fondamentali per costruire il futuro della nostra comunità. Vedere tanti studenti delle nostre scuole superiori, pieni di entusiasmo e voglia di fare, pronti a mettersi in gioco per sviluppare le proprie idee imprenditoriali, è motivo di grande orgoglio. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: Artes Lab, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud, le scuole, i docenti, gli esperti, gli imprenditori e la Fondazione CR Firenze. Insieme, stiamo costruendo un futuro di successo per Arezzo e per i suoi giovani"

“L’Amministrazione comunale continua a credere nella formazione dei giovani e nell'educazione alla cultura del fare impresa, importante per stimolare la nascita di nuove start-up e di nuovi progetti – ha sottolineato l’assessore Simone Chierici. – Il dialogo tra il mondo della scuola e quello del lavoro è fondamentale per preparare nella maniera più adeguata le nostre ragazze e i nostri ragazzi alle esigenze di un mercato che è in continua evoluzione”.

“Visione imprenditoriale, innovazione ed etica del lavoro - dice l’ideatore e promotore di EYE Luca Taddei - sono le competenze che alleniamo attraverso la formazione del progetto EYE, un’iniziativa che dal 2011 accompagna molti giovani toscani a scoprire i propri talenti e a impegnarsi per creare e realizzare i propri sogni professionali”.