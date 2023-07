Al via la campagna nazionale #VacanzeCoiFiocchi e #VCF23

Arezzo, 24 luglio 2023 – Il comune di Castiglion Fiorentino aderisce alla campagna “Vacanze coi Fiocchi”, patrocinata dal Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, nata per ricordare a tutti noi l’importanza della sicurezza sulle strade anche quando andiamo in vacanza.

Dopo l’installazione della macchina incidentata presso piazzale Garibaldi, gli incontri-testimonanza con gli studenti delle scuole castiglionesi e dopo gli incontri con l’associazione Dog. finalizzati all’illustrazione degli effetti fisici dovuti all’assunzione di alcool, prosegue, quindi, l’attività dell’Amministrazione Comunale sulla Sicurezza Stradale.

I dati sull’incidentalità stradale, anche in quest’ultimo anno, continuano a non essere incoraggianti. I mesi estivi rimangono quelli in cui si registrano il maggior numero di incidenti e quindi più alta deve essere l’attenzione di tutti. “In questa edizione” – fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa– “vogliamo porre l’attenzione su quel dispositivo che è, ormai, al centro della quotidianità di tanti di noi, il cellulare. Un oggetto di cui non riusciamo a fare a meno nemmeno quando ci mettiamo alla guida ed è proprio la distrazione, prevalentemente dovuta all’uso dei dispositivi digitali, che rappresenta la principale causa degli incidenti stradali”. I pochi secondi necessari a consultare un messaggio, fare o rispondere ad una chiamata, farsi un selfie per condividere il proprio stato d’animo in quell’attimo diventano causa di grande pericolo quando si è alla guida poiché il nostro mezzo di trasporto continua a viaggiare incurante della nostra distrazione.

“Prudenza è la parola d’ordine, d’estate più che mai il rischio è elevato e l’attenzione deve restare alta. Abbiamo aderito volentieri è convintamente alla campagna che, in modo anche divertente, ci fornisce una guida per spostarsi in sicurezza. Il depliant illustrativo verrà messo a disposizione nei prossimi giorni presso il centro di Informazione e Accoglienza Turistica e la Pro Loco locali” conclude l’assessore alla Viabilità e alla Sicurezza, Chiara Cappelletti

Vacanze coi Fiocchi è realizzata con il patrocinio di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI – Assiciazione Nazionale Comuni Italiani ed è ideata e coordinata dal Centro Antartide di Bologna in collaborazione con AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori).