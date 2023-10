Al via il progetto Ambitour a Bibbiena

Arezzo, 26 ottobre 2023 – E’ partito dal Museo Archeologico a Bibbiena il progetto Ambitour promosso da Anci Toscana Turismo e dai comuni del Casentino.

Hanno risposto alla chiamata dell’Ambito Turistico Casentino bene 38 operatori della vallata per riscoprire con i colleghi il proprio territorio (AmbiTour operatori).

AmbiTour nasce nel 2022 da una convenzione tra Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana per contribuire a sostenere e qualificare il turismo della Toscana con il coinvolgimento diretto dei territori. Un progetto innovativo, unico in Italia, con l’obiettivo principale di rafforzare dall’interno la “Destinazione Toscana”.

Il Sindaco Filippo Vagnoli, che era presente all’evento con l’Assessore al Turismo Francesca Nassini commenta: “Sul turismo dobbiamo fare squadra perché la promozione passa dalla collaborazione tra tutti i comuni e gli stessi operatori. Stiamo lavorando molto con l’Ambito turistico del Casentino con partecipazione a fiere, promozione a livello social, e come singoli comuni. La giornata di cofronto e formazione degli operatori partita dal Museo Archeologico è stata un’occasione di confronto molto significativa per cui ringrazio operatori del territorio che hanno risposto in modo generoso e responsabile, Anci Toscana e tutti e colleghi sindaci oltre che il nostro Assessore Nassini”.

Francesca Nassini, Assessore al turismo commenta: “Una bella giornata nella quale siamo riusciti a collaborare come stiamo facendo con l’Ambito. Siamo impegnati come amministrazione a rafforzare l’Ambito turistico e la sua azione e parimenti a migliorare ancora l’organizzazione interna. Lo stesso museo è stato rafforzato anche come punto informazioni aperto in alta stagione tutti i giorni e il fine settimana nella bassa stagione. Inoltre abbiamo aperto questo punto anche agli operatori che possono venire qui a ritirare in modo del tutto gratuito tutto il materiale informativo e promozionale sul Casentino da esporre nelle proprie strutture e attività”.

Riccardo Acciai, Vice Sindaco di Poppi e referente per l’Ambito Casentino commenta: “Con questo incontro, con gli operatori turistici del Casentino, ripartono i lavori dell'Ambito Turistico. Questi incontri che proseguiranno nelle prossime settimane saranno utilizzati per la creazione dell'offerta turistica che il Casentino promuoverà tramite Toscana Promozione e presso le fiere nazionali e internazionali dei prossimi mesi. Siamo molto soddisfatti del numero delle presenze turistiche che abbiamo avuto in Casentino nel 2022 che ha sfiorato le 200.000 notti. Anche i primi dati del 2023 sono positivi e superano la media nazionale”.

Il Sindaco Vagnoli conclude: “Per quanto riguarda Bibbiena posso dire che i turisti sono in aumento, siamo arrivati a 30 mila presenze nel 2022, erano 25 mila nel 2021 e puntiamo nei prossimi due anni a 35 mila. Per raggiungere questo obiettivo è necessario collaborare tutti insieme e proseguire nella strada che a livello di casentino abbiamo felicemente intrapreso”.

Anci Toscana TURISMO opera a supporto e a fianco dei Comuni e degli Ambiti Turistici Territoriali all’interno del sistema turistico ridisegnato dalla nuova normativa regionale. Questo nuovo assetto assegna per la prima volta ai Comuni un ruolo strategico, rendendoli “i nuovi attori protagonisti dello sviluppo della Destinazione Toscana: i Comuni, in forma aggregata”. Anci Toscana Turismo monitora e si confronta con la Regione Toscana sulla normativa e le principali politiche turistiche regionali, è in diretto contatto e collabora in convenzione con Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, predispone piani formativi di interesse dei Comuni e degli Ambiti Turistici, redige documenti di indirizzo, organizza e partecipa ad eventi e iniziative collaborando in stretta sinergia con le atre strutture dell’Associazione.