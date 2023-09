Al via i corsi per sommelier sull'uso consapevole delle sostanze alcoliche

Firenze, 26 settembre 2023 - Partiranno venerdì 13 ottobre le attività dell'Associazione culturale fiorentina “Il Santuccio”, dedita – tra le varie cose - alla sensibilizzazione del pubblico sull'uso consapevole delle sostanze alcoliche e sulla prevenzione dei rischi connessi al loro abuso. Nello specifico, a prendere il via saranno i corsi di degustazione del vino impostati sui principi del “wine in moderation”. Numerose saranno anche le attività rivolte alla valorizzazione della corretta degustazione, che consente poi di diventare sommelier. Da quest'anno una novità dedicata agli anziani e alle persone che versano in condizioni di disagio: la sezione sportiva dell'associazione offre un servizio gratuito rivolto agli over 65 e alle persone in difficoltà, ossia il corso organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis da Tavolo. “L'obiettivo principale del corso - spiega Leonardo Comucci, presidente de “Il Santuccio”- è quello di spronare i nostri giocatori a fare una sana attività sportiva, coniugata alla socializzazione. Intendiamo diffondere e promuovere l’incremento della pratica sportiva di base, nonché l’aumento del numero di persone che conducono stili di vita attivi, con lo scopo ultimo di contrastare, prevenire e ridurre fattori di rischio per la salute (come la sedentarietà e l'obesità), ma anche situazioni potenzialmente pericolose come l'isolamento e il disagio sociale. Il corso è rivolto infatti anche ai soggetti fragili, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti e di incidere sulle ragioni che, ad oggi, allontanano dalle discipline sportive le persone che si trovano a vivere in contesti di svantaggio psico-socio-economico.” Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.ilsantuccio.it Caterina Ceccuti