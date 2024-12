Arezzo, 28 dicembre 2024 – Al Mercato delle Meraviglie tornano le calze della Befana di Casa Thevenin

Dopo il passaggio di Babbo Natale, è tempo di attesa per la Befana e per la sorprese che la simpatica vecchietta ha in serbo ogni inizio anno ben nascoste nelle tradizionali calze che anche quest'anno propone Casa Thevenin. Colorate, piene di delizie e solidali, sono già disponibili sia alla casina del Prato all'interno del mercato di Natale aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21, sia presso il charity shop di via san Lorentino 58 aperto dal giovedì alla domenica, ma potranno anche essere prenotate, con consegna a domicilio, telefonando al numero 335 8357183.

“Anche quest'anno la presenza di Casa Thevenin al Mercato delle Meraviglie è stata un vero successo – ha commentato il presidente Sandro Sarri. - Rinnovo il mio grazie a tutti quelli che si sono fermati da noi per acquistare i nostri prodotti, per un ricavato che sarà interamente destinato alle attività dell'istituto. Con le nostre calze si può compiere ancora un gesto di generosità facendo felici i più piccoli .. e non solo”, ha concluso il presidente.