“Aiutiamo la scuola”, premiati i vincitori del concorso per le primarie

Arezzo, 14 giugno 2023 – Un concorso di disegno e pittura per sostenere le attività didattiche delle scuole primarie. “Aiutiamo la scuola” è il titolo di un’iniziativa promossa dalla cartolibreria Vignoli - Concessionario Buffetti di Pescaiola che, giunta alla quinta edizione, ha visto la partecipazione di circa cento giovani alunni della “Curina” con il duplice obiettivo di stimolare la creatività artistica e di portare un contributo concreto alle classi coinvolte. Ogni alunno è stato invitato a liberare fantasia e creatività nella realizzazione di un dipinto dal tema “Il mio miglior amico”, con tutti gli elaborati in gara che sono stati esposti in una mostra a cielo aperto in occasione della festa di strada “Pescaiola da vivere” dove sono state ospitate anche le premiazioni dei vincitori.

Una giuria ha infatti valutato ogni singola opera per individuare quella maggiormente capace di abbinare la tecnica pittorica e la riflessione sui valori dell’amicizia, delle relazioni e della fratellanza: la soddisfazione del primo posto è spettata a cinque alunni in rappresentanza di tutte le classi dalla prima alla quinta che hanno ricevuto in omaggio uno zaino. Le stesse classi dei bambini vincitori hanno inoltre ottenuto un buono del valore di 300 euro da utilizzare per materiale didattico o cancelleria che è stato interamente finanziato da Vignoli, con la I C, la II D, la III A, la IV C e la V A che hanno così ricevuto un concreto sostegno alle attività scolastiche. I cinque migliori disegni, inoltre, resteranno per l’intero mese di giugno esposti nella cartoleria in Largo I Maggio per valorizzare l’impegno e la fantasia dei giovani autori. Questo concorso ha confermato la vicinanza al mondo della scuola dell’attività di Vignoli che, avviata nel lontano 1936, è stata tra le prime librerie della città di Arezzo e che è riuscita di decennio in decennio a rinnovarsi per restare un punto di riferimento per famiglie e istituti del territorio. «“Aiutiamo la scuola” - commenta Nicoletta Fabbrini, titolare di Vignoli, - è un’iniziativa che si ripete ormai da molti anni e che, edizione dopo edizione, è rivolta a scuole primarie ogni volta diverse per coinvolgere sempre nuovi alunni. Il concorso ha lo scopo di sovvenzionare le classi nelle loro attività didattiche in un periodo di ristrettezze economiche: oltre a invitare gli alunni a esprimere la loro fantasia e a premiare il loro talento, dunque, la volontà è di portare un aiuto concreto agli istituti. Il tutto, in una festa di quartiere sentita, partecipata e importante come “Pescaiola da vivere”. Ringraziamo gli alunni, le maestre e gli istituti che hanno accolto l’invito a mettersi in gioco nel concorso, e diamo appuntamento alla sesta edizione del 2024».