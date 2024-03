Aiuti post alluvione: il ministro Giorgetti firma l’emendamento. I 66 milioni sono realtà

Firenze, 23 marzo 2024 – Un lavoro continuo, giorno dopo giorno, per dare concretezza alle parole annunciate proprio a Firenze con la firma del Fondo sviluppo e coesione. La squadra della Lega, formata dall’europarlamentare Susanna Ceccardi, da deputati e senatori (Tiziana Nisini, Claudio Borghi, Andrea Barabotti, Andrea Ziello, Elisa Montemagni) e dai consiglieri regionali toscani (capitanati da Elena Meini), ha marcato stretto il ministro dell’Economia e Finanza Giancarlo Giorgetti. Il pressing per dare voce alle necessità immediate degli alluvionati toscani del novembre scorso ha centrato l’obiettivo: i 66 milioni annunciati dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Sacrati Strozzi il 13 marzo sono realtà. Grazie ad un emendamento al decreto Pnrr.

Nell’incontro a Roma Tiziana Nisini, Elena Meini, Andrea Barabotti, Giancarlo Giorgetti, Edoardo Ziello, Manfredi Potenti, Elisa Montemagni

E’ l’articolo 36-bis intitolato "Misure a favore dei territori colpiti dall’emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana". Si prevede che "una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse... è destinata ai territori colpiti dall’emergenza derivante dagli eccezionali eventi e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023". E si definisce così: "Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all’Agenzia delle entrate". 45 milioni sono destinati per l’anno in corso e 21 per il 2025. "L’emendamento al decreto Pnrr, firmato dal ministro Giorgetti, stanzia ulteriori 66 milioni di euro per imprese e famiglie toscane alluvionate fra ottobre e novembre 2023. Dalle parole si passa ai fatti, grazie alla concretezza della Lega e grazie al nostro fattivo ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a cui va il nostro apprezzamento" esultano dalla Lega. "Grazie a questo ulteriore tassello, il contributo dello Stato ai territori colpiti arriva dunque a 255 milioni di euro a cui presto si dovrebbero aggiungere i fondi richiesti dal governo a valere sul fondo di solidarietà europeo. Il nostro impegno però non si esaurisce. Continueremo a lavorare per aprire la fase della ricostruzione e aiutare il tessuto sociale ed economico a tornare alla normalità" sottolineano all’unisono l’europarlamentare Susanna Ceccardi, i parlamentari e i consiglieri regionali della Lega Toscana.

Il 13 marzo la Presidente del Consiglio aveva annunciato: "Siamo riusciti a definire la copertura dei 66 milioni di euro necessari alle famiglie colpite". "Questo lavoro ci consente la settimana prossima" di presentare "un emendamento al decreto Pnrr per avere le risorse immediatamente disponibili". Promessa mantenuta. Ma non solo: "Nel contempo abbiamo attivato l’interlocuzione con la commissione europea per finanziare interventi per altri 67 milioni dal fondo di solidarietà europeo" sempre per i danni dell’alluvione.

La battaglia dei leghisti continua nel solco dell’alleanza con il ministro Giorgetti. Bisogna trovare almeno 500 milioni per un primo decreto per la ricostruzione della Toscana. Giorgetti vuole scovarli nelle pieghe del bilancio tra risorse supplementari o non impegnate.