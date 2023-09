“Aiutaci a Crescere. Regalaci un Libro". La Svi sostiene la lettura

Arezzo, 15 settembre 2023 – Librerie Giunti al Punto, grazie al sostegno dell'Azienda SVI e in collaborazione con e i Comuni di Marciano della Chiana e Lucignano, ha annunciato con entusiasmo il lancio del progetto "Aiutaci a Crescere. Regalaci un Libro", iniziativa dedicata a promuovere la lettura e l'educazione nelle scuole locali.

Un progetto di grande valore, che vede l'Azienda SVI, solida realtà produttiva del territorio, investire risorse significative nell'acquisto di una vasta selezione di libri, donati generosamente alla scuola "Rita Levi Montalcini" di Lucignano e Marciano della Chiana. Ogni libro rappresenta una finestra aperta su un mondo di conoscenza e ispirazione per gli studenti, contribuendo a coltivare il loro amore per la lettura e l'apprendimento.

L'evento di presentazione del progetto, tenutosi presso la sede di Lucignano dell'Azienda, è stato un momento emozionante, al quale hanno partecipato autorità e una nutrita rappresentanza del corpo docente.

Durante il discorso di apertura, Mauro Vannoni, Patron della SVI, ha condiviso il suo entusiasmo per questa iniziativa e ha sottolineato l'importanza di investire nelle risorse educative per i giovani: "Siamo fieri di sostenere la crescita e lo sviluppo dei giovani nelle nostre comunità. La conoscenza è la chiave per un futuro luminoso e attraverso questo progetto vogliamo dare ad ogni studente l'opportunità di esplorare mondi nuovi attraverso la lettura".

Le due sindache, Roberta Casini e Maria De Palma, hanno espresso il loro sostegno e la loro gratitudine per l'iniziativa. Roberta Casini ha dichiarato che "l'educazione è un pilastro fondamentale delle nostre comunità, e siamo estremamente felici di vedere aziende come la Svi e Librerie Giunti al Punto abbracciare questa causa con tanto impegno". Maria De Palma aggiunge: "Questo progetto mi vede particolarmente coinvolta nella doppia veste di Sindaco e di insegnante e sono certa che porterà un impatto duraturo nelle vite dei nostri studenti. Siamo grati per questa importante opportunità."

Presente anche il Dirigente Scolastico Cristiano Rossi, che ha sottolineato l'importanza di questo contributo per la scuola e gli studenti: "I libri sono un tesoro inestimabile per l'istruzione. Questa donazione non solo arricchirà la nostra biblioteca, ma anche le vite dei nostri studenti."

La Capoarea Manager delle Librerie Giunti al Punto Stefania Rizzo, insieme alla titolare della Libreria “Giunti al Punto” di Sinalunga Manola Fini, ha evidenziato l’impegno dell’azienda a sostenere iniziative educative e ha affermato: "Siamo lieti di collaborare con l'Azienda SVI per promuovere la lettura e l'educazione nelle scuole locali. Questo progetto è solo l'inizio di una partnership fruttuosa."

In chiusura dell'evento, Mauro Vannoni ha ribadito l'impegno a sostenere ulteriori iniziative educative e ha augurato a tutti gli studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie coinvolte, un buon anno scolastico.

Questo progetto rappresenta un esempio tangibile di come le partnership tra il settore privato, le istituzioni locali e il mondo dell'istruzione, possano lavorare insieme per il beneficio della comunità e per l'arricchimento delle opportunità educative dei giovani.