Firenze, 30 luglio 2021 - Aperta stamani al traffico sull'autostrada del Sole A1, e già transitata dai veicoli, la nuova terza corsia nel tratto fra i caselli di Firenze Sud e Incisa. Il nuovo tratto è diventato percorribile per la prima volta dalle 6 di oggi, 30 luglio. Si tratta di un nuovo tracciato che si estende per 5 chilometri di lunghezza con piattaforma complessiva di 15 metri di larghezza. È costituito, sia in direzione nord sia in direzione sud, da tre corsie di marcia più una corsia di emergenza. Questo progetto di Autostrade per l'Italia comprende anche la costruzione di una galleria artificiale fonoassorbente 'Antella' e il potenziamento del già esistente viadotto 'Ema'. Cerimonia di inaugurazione nella mattina con il presidente e l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, rispettivamente Giuliano Mari e Roberto Tomasi, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Bagno a Ripoli (Firenze) Francesco Casini, la vicesindaca di Firenze Alessia Bettini.

Chilometri di coda sulla statale 69 del Val d'Arno

Intanto all'alba di oggi, 30 luglio, una coda di almeno 10 chilometri si è formata già dalla notte sulla statale 69 del Val d'Arno a poche ore dall'annunciata riapertura del tratto autostradale Firenze sud-Incisa. Molti i disagi, soprattutto per quanti stavano cercando di raggiungere l'aeroporto di Firenze per partire per le vacanze estive, rimasti imbottigliati per ore tra gli svincoli delle uscite obbligatorie e sulla statale. I lavori, in corso da tempo, sono praticamente finiti e la riapertura del tratto nei due sensi era previsto per le 6 di questa mattina ma l'anticipo delle partenze, favorito anche dal caldo di questi giorni, si è accavallato con un traffico di mezzi pesanti particolarmente intenso, in vista dei divieti annunciati per i prossimi giorni.Nella prima mattinata di oggi tre chilometri di incolonnamenti tra Valdarno e il casello di Incisa verso Firenze.