AgrieTour tornerà nel 2024 le date già fissate: 8, 9 e 10 novembre

Arezzo, 13 novembre 2023 – Allungare l'offerta e destagionalizzare le vacanze in campagna promuovendo attività leasure, il bike e il wedding, creando esperienzze sempre più coinvolgenti. E' il futuro dell'agriturismo secondo le tendenzze e i progetti emersi nel corso di Agrietour, il Salone Nazionale dell`Agriturismo e dell`Agricoltura multifunzionale che si tiene da 21 anni ad Arezzo Fiere e Congressi e che ha chiuso i battenti domenica 12 novembre per l'edizione 2023. Le strutture offrono sempre di più soluzioni per il wedding e attraggono sposi da tutto il mondo, inoltre ci sono spazi per il bike, leisure e molte soluzioni per chi vuole provare a uscire dalla città in un qualunque momento dell`anno. Le linee guida per il futuro sono emerse dai 2500 incontri B2B tra le strutture italiane e i 65 buyer internazionali e dai 12 Master con temi legati a sostenibilità, agritech travel, digital ed experience, che hanno visto oltre 100 iscritti con l`età media dei partecipanti al di sotto dei 40 anni. AgrieTour tornerà nel 2024 con le date già fissate: 8, 9 e 10 novembre.