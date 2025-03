Aggiornamenti sull’area ex Sacci: l’incontro a Chiusi della Verna

Arezzo,, 7 marzo 2025 – Aggiornamenti sull’area ex Sacci: gli amministratori informano i cittadini sugli sviluppi e le prospettive. L’incontro a Chiusi della Verna. È in programma venerdì 7 marzo alle 17:30 nella Sala Riunioni Centro Civico del Corsalone, l’incontro che ha come focus quello di aggiornare i cittadini sulle novità, gli sviluppi e le prospettive del progetto che ha come protagonista l’area ex Sacci. Nell’occasione gli amministratori affronteranno il tema della bonifica dello stabilimento e delle richieste avanzate per la messa in sicurezza e lo sgombro definitivo. Saranno presenti il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini e per la Regione Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Roberto’s. I cittadini sono invitati a partecipare.