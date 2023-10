Affitti universitari, Firenze è la quinta città più cara d’Italia. La denuncia dell’Udu

Firenze, 24 ottobre 2023 - Quinta in classifica per il caro-affitti per i fuorisede. Firenze si colloca dopo Milano, Bologna, Roma e Padova secondo il rapporto sulla condizione abitativa degli universitari stilato dall’Udu.

Nel capoluogo toscano, ricordiamolo, per una singola si pagano mediamente 500-550 euro al mese. Mentre 400 euro a persona sono richiesti per un posto letto in doppia.

Non stupisce che, in base al sondaggio effettuato dall’Udu, il 60% dei fuorisede faccia molta fatica a trovare un alloggio. Nella metà dei casi, la ragione sono i costi proibitivi.

Per il 53% degli studenti i canoni sono inaccessibili. Ma c’è anche un 42% che si tira indietro per via delle fatiscenti condizioni dell’alloggio e chi, nel 13% dei casi, registra discriminazioni di genere. Effettivamente, i proprietari tendono a preferire le studentesse. Basta leggere un po’ di annunci per rendersene subito conto.

Tra le città in cui i ragazzi maggiormente faticano a trovare una casa c’è anche Siena.

Il prossimo 30 ottobre l’Udu incontrerà la ministra Anna Maria Bernini. E a lei l’associazione presenterà alcune proposte: l'istituzione di un Fondo nazionale fuorisede da 100 milioni, da erogare immediatamente ad atenei e regioni; di potenziare le borse di studio (servono almeno 300 milioni per aumentarle e garantire la copertura totale degli idonei); di intervenire sulla leva fiscale e sulla regolamentazione, limitando e disincentivando le locazioni brevi turistiche, il canone ordinario e lo sfitto (vero o fittizio) e, infine, un piano di investimenti in alloggi pubblici, stanziando almeno 3 miliardi sul bilancio pluriennale e rivedendo il Pnrr.