Affitti turistici nei centri storici: interi palazzi come ‘alberghi’. Difficile convivenza coi residenti

Firenze, 26 giugno 2023 – «Questa casa non è un albergo". O forse sì. Impazza, in tutta Italia, il dibattito sull’uso di appartamenti privati per locazioni turistiche brevi.

In pratica si tratta di civili abitazioni, spesso collocate in contesti urbani e quindi all’interno di condomìni, trasformate in appartamenti o stanze a disposizione dei turisti.

D’altronde, secondo i dati presentati solo pochi giorni fa da Irpet, le presenze in appartamenti e case affittate su piattaforme online aumentano senza sosta: +38,4% nel 2022 rispetto al 2021 e addirittura +51% rispetto al 2019 (ovvero alla fase pre Covid).

Sempre nel 2022, i posti letto offerti dalle locazioni turistiche brevi hanno rappresentato un quarto del totale e, fra il 2008 e il 2022, hanno registrato un aumento del +23,3%.

Ma come si gestisce l’equilibrio fra private abitazioni e locazioni turistiche brevi? "Gli immobili destinati alle le locazioni turistiche brevi costituiscono un problema – spiega l’avvocato Luca Santarelli, esporto in questioni condominiali – e questo per varie ragioni. La prima è di ordine tecnico: c’è un’assoluta assenza della normativa che regola questo tipo di locazione. La seconda questione è di ordine pratico.

L’ospitalità turistica breve, soprattutto nelle città a forte vocazione turistica (e in Toscana ne abbiamo molte a partire dal capoluogo Firenze), ha visto implementare il numero dei fruitori a dismisura e per periodi molto più lunghi dell’anno rispetto al passato".

I numeri parlano chiaro: Firenze, nei recenti ponti di aprile e maggio, ha avuto un arrivo di turisti pari al doppio della cittadinanza e, peraltro, tutti riversati nelle poche vie del centro storico. "La terza problematica – prosegue Santarelli – riguarda i rapporti tra proprietario e turista. Mentre nel passato l’entrata nell’immobile del turista, il cosiddetto check-in, avveniva con modalità in presenza, oggi in buona parte avviene con tastiere alfanumeriche, che forniscono all’ospite il codice di accesso.

Di fatto, alcuni nostri condominii del centro, caratterizzati da copiosi frazionamenti, sono sostanzialmente destinati quasi per intero a turistico ricettivo breve e le poche famiglie che vivono soffrono i comportamenti di chi non conosce le regole condominiali".

Soluzioni? "Nel breve non se ne vedono, anche se allo studio ci sono dei tentativi concreti e se andassero in porto, potrebbero essere veloci. Il Comune, al pari delle regioni, ha una propria autonomia legislativa, ma i tentativi che alcune città (tra le quali Firenze) stanno compiendo di darsi una regolamentazione incontra un forte ostacolo da parte dei gestori immobiliari e, talvolta, anche degli organi centrali dello Stato.

Lisa Ciardi