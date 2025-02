Arezzo, 17 febbraio 2025 – Affidamento delle aree verdi pubbliche: al via le prime firme dei patti di collaborazione a Sansepolcro

Il progetto di affidamento delle aree verdi pubbliche del Comune sta prendendo forma con la firma dei primi patti di collaborazione, un passo concreto verso la riqualificazione e la cura condivisa degli spazi urbani. L’iniziativa, avviata per garantire il decoro e la manutenzione del verde pubblico, sta riscuotendo un’ottima risposta da parte di associazioni, aziende e cittadini che hanno scelto di contribuire attivamente alla valorizzazione del territorio.

Tra i primi soggetti che hanno formalizzato il proprio impegno figurano diverse associazioni locali, tra cui Proloco Gricignano, Proloco Santa Fiora, Il Trebbio e La Cisa, insieme a importanti aziende della zona come Telpro, Azienda Agricola Maccarelli, Ardi Garden, Vivaio Giovagnini e Coop Lineaperta.

Il Comune esprime grande soddisfazione per la partecipazione attiva della comunità e invita ulteriori soggetti interessati ad aderire al progetto. Sono infatti ancora disponibili alcune aree verdi in attesa di assegnazione. L’affidamento avviene a titolo gratuito, con la possibilità per gli affidatari di sponsorizzare la propria iniziativa attraverso l’installazione di cartelli informativi personalizzabili.

Tutta la documentazione necessaria, tra cui Avviso Pubblico, Disciplinare, Modello di Domanda e Schema di Accordo, è disponibile sul sito del Comune, nella sezione Ufficio Ambiente.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le realtà che hanno già aderito e rinnova l’invito a privati, associazioni e imprese affinché questo progetto possa crescere e contribuire al miglioramento della qualità della vita e del paesaggio urbano.