Incendio nell’aeroporto di Catania, ripercussioni anche a Firenze e Pisa: voli sospesi fino al 19 luglio

Firenze, 17 luglio 2023 – Ripercussioni anche a Firenze e Pisa per l’incendio nell’aeroporto di Catania. I voli sospesi fino a mercoledì 19 luglio, infatti, riguardano anche gli aerei in partenza e in arrivo negli aeroporti toscani. Oggi, infatti, ci sono già i primi voli cancellati, come il Ryanair FR 06204 che doveva partire da Pisa alle ore 06:40.

L’incendio all’aeroporto siciliano “Vincenzo Bellini” è scoppiato nella tarda serata di domenica 16 luglio in alcuni locali al piano terra del terminal A. La prima chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa alle 23.29: i vigili del fuoco del capoluogo etneo sono immediatamente intervenuti e hanno prima circoscritto e poi spento le fiamme. Lo scalo, a lungo invaso dal fumo, è stato evacuato.

Sospese fino alle ore 14 di mercoledì 19 le operazioni di volo, ha reso noto la Sac, la società di gestione dello scalo, per consentire le attività di ripristino delle parti danneggiate e di bonifica delle vaste aree invase dal fumo.

Il rogo è stato alimentato per molte ore e si è sviluppato vicino ai gate. Il panico tra i passeggeri in partenza è scoppiato nella parte inferiore dell'aeroporto, invaso da intenso fumo che rendeva tutto poco visibile mentre il personale della sicurezza urlava "Tutti fuori", tra pianti, grida e angoscia dei presenti.

A causa della nube che ha invaso l'aerostazione di Fontanarossa, molti sono scappati fuori. Non risultano feriti, solo persone leggermente intossicate dal fumo e sotto shock per la paura. Il rogo è stato circoscritto e poi spento dalle squadre intervenute anche dalla sede centrale del Comando provinciale: si è concluso alle 5.40, spiegano i vigili del fuoco, l'intervento di quattro squadre, con lo scalo aereo interdetto al traffico passeggeri.