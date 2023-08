Accoglienza migranti, ieri in Prefettura un incontro con il rappresentante della Provincia e con i Sindaci

Arezzo, 2 agosto 2023 – Si è tenuto ieri pomeriggio in Prefettura un incontro con il rappresentante della Provincia, con i Sindaci dei Comuni e con i gestori dei centri di accoglienza straordinaria dei richiedenti

protezione internazionale per fare il punto sulla situazione attuale delle presenze di richiedenti asilo sul territorio provinciale.

La riunione segue quella tenutasi, sempre sullo stesso argomento, alcuni giorni fa e che è risultato molto importante per la ricerca di nuovi posti di accoglienza, necessari per fare fronte ai ripetuti arrivi di migranti, proprio grazie alla particolare sensibilità e spirito di collaborazione già

manifestati dalle amministrazioni locali.

Si è trattato di un significativo momento di confronto sul tema dell’accoglienza in vista delle prossime assegnazioni di migranti a questo territorio provinciale ed è stato anche un’utile occasione per rinnovare la richiesta di moltiplicare gli sforzi per reperire strutture dove collocare i

richiedenti asilo, affinché questo tema continui ad essere affrontato con la necessaria serenità, fornendo risposte concrete ed efficaci.