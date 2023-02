A Firenze un nuovo gruppo di Lilt per smettere di fumare

Iniziative a Firenze per smettere di fumare

Firenze, 13 febbraio 2023 - Smettere di fumare è possibile. Lilt di Firenze organizza un nuovo gruppo per coloro che vogliono interrompere questa dipendenza così dannosa per la salute. Gli incontri, guidati dalla psicologa-psicoterapeuta Claudia Bricci, si svolgeranno nella sede Lilt di viale Giannotti a Firenze tra marzo e aprile in otto date: 17, 21, 24, 28 e 31 marzo, 4, 11 e 21 aprile. Il Gruppo di Disassuefazione dal Fumo di Tabacco si svolge seguendo il “metodo Lilt”: nella prima fase si lavora sulla consapevolezza di sé come fumatori e si riducono le sigarette giornaliere; a circa metà percorso si propone di astenersi dal fumo per 48 ore e durante gli ultimi incontri si lavora sul mantenimento affinché il cambiamento sia duraturo e continuativo. “Tra le missioni di Lilt c'è la lotta al tabagismo, una dipendenza che costituisce uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie – ha commentato Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze -. Il nostro impegno deve essere sostenuto però anche da politiche e iniziative governative che favoriscano un cambiamento culturale e una sensibilizzazione della popolazione sui danni dal fumo. Per questo condivido l'idea del ministro della Salute Orazio Schillaci di allargare la fascia dei luoghi in cui è vietato fumare ad alcuni posti all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza, come i parchi, eliminare la possibilità di attrezzare sale fumatori nei locali chiusi, ed estendere il divieto anche a sigarette elettroniche e prodotti del tabacco riscaldato. Smettere di fumare fa bene alla salute, restituisce libertà che la dipendenza toglie ed è un atto di rispetto per tutta la comunità”. Il tabacco, riferisce l'Oms, uccide circa la metà dei suoi consumatori, ogni anno più di 8 milioni di persone (7 milioni fumatori, 1,2 milioni persone esposte a fumo passivo). Secondo i dati Istat, le donne toscane fumano di più rispetto alle italiane (17,9% contro 15,2%), mentre gli uomini di meno (23,4% contro 24,9%). Per partecipare ai gruppi antifumo basta chiamare la sede della Lilt allo 055 576939, prendere un appuntamento e fare un colloquio preliminare. Dopo si potrà partecipare alle sedute, previo pagamento di una quota come donazione alla Lilt.

Niccolò Gramigni