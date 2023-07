A Eike Schmidt il massimo riconoscimento dei Lions

Firenze, 7 luglio 2023 – Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt riceve il Melvin Jones Fellow, massimo riconoscimento lionistico internazionale. A consegnarglielo ieri pomeriggio nella più che suggestiva cornice della Galleria Palatina è stato Armando Rossi, presidente uscente del Lions Club le Signe “Il Professor Schmidt lascerà tra sei mesi il suo incarico fiorentino – ha commentato Rossi -, perciò il nostro desiderio è oggi quello di gratificarne l'operato con il massimo riconoscimento dei Lions. Ho personalmente visitato gli Uffizi prima e dopo il suo arrivo, e devo dire di aver notato miglioramenti sia nella riorganizzazione che nel sistema. A breve apriranno altre 12 sale, dunque è chiaro che il Direttore abbia svolto il suo compito con un certo amore nei confronti di quel piccolo gioiello internazionale che è la città di Firenze. Il nostro premio è un ringraziamento in questo senso, anche se, sicuramente, il risultato più importante Schmidt lo raggiunge quotidianamente osservando il numero di persone che ogni giorno visitano gli Uffizi con grande soddisfazione”. All'incontro per la consegna del Melvin Jones erano presenti Luca Biagini, neo presidente del Lions Club Le Signe, il cerimoniere Claudio Orlandi e l'entourage del Direttore Schmidt. “Questo service – commenta Rossi – chiude la mia annata da presidente, durante la quale sono stati però portate avanti numerose iniziative, tra cui la donazione di un cucciolo di Labrador alla Scuola Cani Guida di Scandicci; la raccolta fondi a favore della Caritas, in interclub con i Lions Club Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino; la partecipazione alla serata organizzata dal Club di Scandicci a favore della Scuola di musica Aeternum - che offre la possibilità di imparare a suonare uno strumento a ragazzi in condizioni di disagio. Sempre in collaborazione con il Club Scandicci abbiamo organizzato una serata solidale in cui i musicisti della Scuola Aeternum si sono esibiti per raccogliere fondi a favore di ATT. Una nuova donazione alla Caritas, stavolta in collaborazione con il Rotary Firenze Michelangelo, e 2000 euro versati infine alla Fondazione Lions a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna”. Caterina Ceccuti