A Costanza Baldolunghi, il Premio Forza e Coraggio del Lions club Valdichiana

Arezzo, 3 luglio 2023 – E’ Costanza Baldolunghi, la giovanissima cortonese di 16 anni, ad aver ricevuto il Premio Forza e Coraggio, edizione 2023. Un riconoscimento promosso dal Lions Club Cortona Valdichiana Host che ogni anno viene conferito a una persona che si è distinta per questi due valori nell’affrontare gli imprevisti della vita. Costanza Baldolunghi, studentessa del Liceo Scientifico “Giovanni da Castiglione” di Castiglion Fiorentino, appena adolescente scopre di essere colpita da una grave malattia. La sua reazione è stata immediata fin dai primi giorni, ricoverata nei letti dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ha proseguito l’anno scolastico con l’ausilio della Dad, ma non solo. Costanza ogni giorni ha scoperto come convivere con il proprio disagio al punto di decidere di raccontarlo ai suoi coetanei, a partire dai compagni di classe, fino ad arrivare a far parte di uno dei gruppi di lavoro del Meyer, parlando a platee di medici, di ragazzi ricoverati con gravi malattie. «Abbiamo ideato questo premio per chi reagisce con forza e coraggio alle avversità della vita e si impegna ad infondere energia a chi si trova in condizioni simili – spiega il Vicepresidente del Lions Club Cortona Valdichiana Host, Donato Apollonio, tra gli ideatori del premio – Un riconoscimento per chi matura la consapevolezza della fragilità umana, la accetta, la elabora e la trasforma in uno stimolo positivo per sé e per gli altri».

Al termine della conviviale e della cerimonia di premiazione, il Presidente uscente Riccardo Rigutto ha ceduto il martelletto e la campana al Presidente entrante Ernesto Gnerucci nominato in occasione della recente Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Club.

Ernesto Gnerucci, 63 anni, cortonese, marito di Laura, padre di due figli, Emanuele e Beatrice, nonno di Sofia, assume di nuovo la guida del Club; di fatto riprende, con rinnovato entusiasmo il programma della annata lionistica 2019-2020, interrotta a febbraio 2020 a causa dell’emergenza “Coronavirus”, che prevede la promozione del lionismo in Valdichiana, la partecipazione ai services proposti dal Distretto e dalla Circoscrizione, sviluppare di relazioni di amicizia anche con i Club della Valdichiana senese, individuare uno o due services rilevanti per il territorio, sviluppare relazioni di amicizia all’interno del Club, promuovere una serie di iniziative che termineranno ad aprile del prossimo anno con la festa della 60^ Charter Night del lions Club cortonese.

Obiettivi importanti e impegnativi che potranno essere raggiunti con la collaborazione di tutti i Soci, in particolare quelli che si sono resi disponibili a far parte del Consiglio Direttivo per l’annata lionistica 2023-2024: Riccardo Rigutto, Past Presidente, Donato Apollonio, 1° Vice Presidente, Gian Piero Chiavini, 2° Vice Presidente, Francesco Lucani, Segretario, Rino Calzolari Tesoriere, Federico Poccetti, Cerimoniere, Mario Aimi, Censore, Filippo Consoli, Giuliano Marchetti, Alessandro Maurilli, Consiglieri.