A 83 anni cade e si ferisce mentre cerca castagne: recuperato dai vigili del fuoco

Borgo san Lorenzo (Firenze), 9 ottobre 2021 - I vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Borgo San Lorenzo sono intervenuti a Tassaia, nella zona di Polcanto a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, per soccorrere un uomo rimasto ferito in una zona impervia. L'uomo, che stava cercando castagne, è stato tradito dal bosco: è caduto e si è ferito. Allertati i soccorsi, è stato recuperato dal personale dei Vigili del fuoco con tecniche Saf, Speleo Alpino Fluviale, in collaborazione con il Sast e affidato poi ai sanitari del 118 per le cure del caso.

L’uomo di 83 anni è stato recuperato e trasportato in ospedale con l’elisoccorso Pegaso. È solo l’ultimo di una serie di incidenti che si stanno verificando in queste ore nei boschi della Toscana. Con l’autunno è arrivata la stagione ideale per cercare sia le castagne che i funghi. Una pratica assai diffusa che coinvolge un numero sempre maggiore di appassionati cogliendo l’occasione per fare passeggiata in mezzo alla natura tornando a casa con un bel “bottino”.

Nelle ultime 48 ore sono stati diversi gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per fungaioli in difficoltà. Due cercatori di funghi dispersi nel bosco sono stati ritrovati nella notte, in buone condizioni, nei pressi di un casolare, dove avevano trovato rifugio, nella zona di Crasciana a Bagni di Lucca. Sempre a Bagni di Lucca, ma in località Cevoli, è stato soccorso un 77enne, uscito alla ricerca di funghi e che si era poi perso nel bosco. L'uomo è stato ritrovato in buone condizioni, solo infreddolito. Ad Aulla (Massa Carrara) un cercatore di funghi di 77 anni disperso nei pressi della cava zona Calamazza, è stato ritrovato dai vigili del fuoco. Le ricerche erano in corso dalle 21 circa di ieri sera, fanno sapere i soccorritori. Sul posto anche personale Tas (Topografia applicata al soccorso), nucleo cinofili vigili del fuoco e il Sast. Il recupero dell'uomo è stato effettuato dai pompieri che, visto il luogo impervio, hanno adottato tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), per poi affidare il 77enne ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. A Stiappia, frazione del comune di Pescia (Pistoia) un 70enne, di ritorno da un'escursione per la ricerca dei funghi, è deceduto dopo essere scivolato candendo poi in un canale per circa 40 metri fino al greto del torrente. I sanitari hanno tentato la rianimazione dell'uomo, purtroppo senza speranza.

