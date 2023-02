Il Partito Comunista Italiano punta su Matteo Bellegoni

Matteo Bellegoni

Sarzana (La Spezia) 9 febbraio 2023 - Il quarto candidato alle prossime amministrative in programma a Sarzana è Matteo Bellegoni che rappresenterà il Partito Comunista Italiano. Il segretario regionale del Pci dunque scende nella competizione elettorale sfidando la sindaca uscente di centro destra Cristina Ponzanelli, il candidato civco Renzo Guccinelli sostenuto dal Partito Democratico, Italia Viva e Azione e Federica Giorgi rappresentante del Movimento Cinquestelle che ha ricevuto il sostegno anche di Rifondazione Comunista e Verdi. Il Partito Comunista Italiano vanta una forte tradizione sarzanese anche se negli ultimi anni, dopo le vari trasformazioni della sinistra, ha perso consensi. Ma da qualche anno proprio il lavoro del segretario e nuovo candidato sindaco Matteo Bellegoni è ripartito un intenso lavoro coinvolgendo tanti ragazzi. Un anno fa l’esperienza alle comunali di Santo Stefano Magra non ha portato all’arrivo in consiglio del candidato ma ha comunque riacceso l’attenzione che si è tradotta nella corsa amministrativa sarzanese.