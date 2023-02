Condannato per rapina era in giro per il centro storico

I carabinieri di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 9 febbraio 2023 - I controlli del centro storico da parte delle forze dell’ordine hanno portato alla scoperta di un turista particolare. Lo spagnolo a passeggio per le ve di Sarzana infatti non era un semplice turista ma un rapinatore condannato che avrebbe dovuto essere in carcere per scontare la pena. I carabinieri della compagnia di Sarzana lo hanno fermato e dopo l’identificazione hanno scoperto che il quarantasettenne era destinatario di un ordine di carcerazione per una rapina commessa nel 2019 in provincia di Pisa. L’uomo per questo era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e qualche mese fa la Procura della Repubblica di Pisa ha emesso l’ordine di carcerazione. Ma in cercare non ha messo piede, almeno all’altro pomeriggio. Infatti i carabinieri del nucleo radiomobile dopo gli accertamenti lo hanno quindi tratto in arresto e dopo averlo condotto in caserma per le formalità di rito lo hanno accompagnato in carcere a Spezia dove adesso sconterà la condanna.