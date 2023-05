Lutto nel mondo accademico, a soli 52 anni è morto il professor Alessio Monciatti

Firenze, 2 maggio 2023 – Lutto nel mondo accademico. E’ morto ieri, all’età di 52 anni, il professor Alessio Monciatti, ordinario di Storia dell’Arte Medievale all’università degli Studi del Molise.

A darne notizia l’Ateneo molisano in una nota di cordoglio dove ricorda l’attività e l’impegno del docente morto prematuramente.

“La sua importante attività di ricerca e la sua nutrita produzione scientifica hanno portato Alessio Monciatti a divenire uno studioso di portata internazionale per l’opera di Giotto, di cui era uno dei massimi esperti viventi, ma anche a essere un riconosciuto riferimento per l’arte del XIII secolo in Italia e in Europa; per la decorazione dei monumenti ecclesiastici dell’Europa medievale, con particolare riferimento ai mosaici e alla pittura nell’Italia centrale fra XIII e XIV secolo; per la storia del Palazzo Vaticano nel Medioevo e delle altre residenze papali e cardinalizie a Roma e in Italia; per la pittura su tavola del XII secolo e XIII secolo; per la formazione e la trasmissione dei modelli e l’uso del disegno fra XII e XIV secolo; per la storia della storia dell’arte attraverso le mostre d’arte medievale; per la memoria e la visione del Medioevo da Dante a Vasari”.

Già Accademico d’onore dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, Alessio Monciatti, dal novembre 2020, era distaccato presso il Centro Linceo Interdisciplinare “Beniamino Segre”, Accademia dei Lincei, Roma. Proprio per l’Accademia dei Lincei lo scorso anno aveva curato (con Maria Luisa Meneghetti) la mostra “Con gli occhi di Dante. L’Italia artistica nell’età della Commedia”, alla Villa Farnesina a Roma

"Infaticabile e generoso studioso – lo ricorda l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze - tra i massimi esperti dell’arte medievale italiana, capace di porsi davanti all’opera d’arte con rigore filologico e finezza interpretativa sempre in una prospettiva storica, è stato autore tra l’altro di Arte nel Duecento (Torino, 2013), sintesi brillante del suo principale ambito di ricerca. Insieme alle indagini sul mosaico, sulla grafica medievale e sulla pittura nell'Italia centrale fra XIII e XIV secolo, si ricordano le varie tematiche affrontate da Monciatti sull’arte di Giotto, sulle mostre di arte medievale nel Novecento e sulla memoria e la visione del Medioevo da Dante a Vasari.

Alessio Monciatti era nato a San Giovanni Valdarno nel 1971 e si era laureato a Firenze nel 1996 sotto la guida di Andriano Peroni con la tesi ‘I mosaici della cupola del battistero di Firenze’ e quindi perfezionato alla Scuola Normale Superiore di Pisa sotto la guida di Enrico Castelnuovo con il quale aveva curato nel 2008 il volume Medioevo/Medioevi. Un secolo di esposizioni d’arte medievale.