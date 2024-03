8 marzo: Teatro Petrarca sold out

ARezzo, 8 marzo 2024 – “Sono davvero contenta della notizia che mi hanno fornito la biglietteria e gli uffici. In occasione dello spettacolo gratuito organizzato dall’assessorato alle pari opportunità per celebrare al Teatro Petrarca la Giornata internazionale dei diritti delle donne si registra il tutto esaurito. Ci fa piacere appurare che il nostro regalo sia stato apprezzato dal pubblico. Sono certa che non rimarremo delusi e che il trio di cantanti liriche Appassionante, formazione artistica tutta al femminile, si esibirà in una performance di grande livello. Ringrazio ancora la Fondazione Guido d’Arezzo per il suo contributo all’evento e mi auguro che tutti coloro che usciranno da teatro diventino i portavoce di un’accresciuta consapevolezza e di una costante sensibilizzazione: è bello festeggiare l’8 marzo, è necessario ricordare quanto dobbiamo lavorare per l’obiettivo della parità e contro la violenza sulle donne”.