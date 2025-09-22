Premio Pieve 'Saverio Tutino', i vincitori

Arezzo, 22 settembre 2025 – Il 41esimo Premio Pieve 'Saverio Tutino' è stato assegnato ex aequo agli epistolari "Questo tempo della mia felicità desiderata" di Vittorio Binotto e Bernardina Casarin , e "Dovunque la fisica fosse Fisica" di Eduardo Renato Caianiello e Carla Persico. La giuria nazionale è giunta alla decisione di assegnare il Premio in ex aequo a fronte della straordinaria qualità e ricchezza di tutti gli otto testi finalisti, e ha infatti assegnato una menzione speciale anche ai tre manoscritti "Bisogna andare a Rodi" di Arnaldo Manni, "La nebbia" di Debora Pietrarelli e "Fuga da Kos" di Tito Zampa.

La cerimonia di premiazione, condotta da Guido Barbieri e Monica D''Onofrio, si è svolta nella serata di domenica 21 settembre a Pieve SantoStefano (Arezzo) esarà trasmessa in differita domani, martedì 23 settembre, alle ore 20:30, da Rai Radio3. Nel corso della manifestazione il direttore scientifico dell'Archivio Camillo Brezzi ha inoltre consegnato il Premio Città del diario allo scrittore Antonio Scurati" per il suo sforzo intellettuale e per le vette narrative che ha toccato attraverso il romanzo storico, biografico, e la pentalogia di M., dedicata a Benito Mussolini". Le raccolte epistolari vincitrici del Premio notevoli per la durata e la densità dello scambio. Vittorio Binotto, a un mese dal matrimonio con Bernardina Casarin, viene chiamato a combattere nella Seconda guerra mondiale nella Divisione Iulia. Lui viene spedito in Albania mentre lei resta al paese, in Veneto, a fare da balia a un bambino a cui si affeziona come se fosse il suo. Nonostante la povertà dei mezzi linguistici a disposizione, i due riescono a dirsi a distanza l'intensità dei loro sentimenti d'amore con un'estrema vivezza.

L'effetto che tutto questo comunica è struggente, e diventa straziante seguendo il tragico percorso del giovane, stritolato dalla catena delle guerre fasciste fino all'epilogo del fronte russo, in cuila sua voce, già flebile, si spegne. Colpisce anche l'attenzione di Vittorio nei confronti di ogni aspetto della vita della moglie, dai suoi sentimenti ai bisogni materiali, fino al parlare esplicitamente del desiderio sessuale di entrambi. L'epistolario di Caianiello-Persico, per contro, ha la lingua colta ed elegante di due laureati napoletani. Lui, giovane fisico, nel 1948 vince una borsa di studio di tre mesi al Mit di Boston. Parte da solo per gli Stati Uniti dove incontra il professor Robert Marshak, già collaboratore di Oppenheimer, che lo invita a rimanere per conseguire un dottorato di ricerca in fisica nucleare all'Università di Rochester, New York. Lei, invece, resta a Napoli con la piccola figlia Dora a preparare l'appartamento in cui vorrebbe vivere. Nelle schermaglie in cui ognuno dei due cerca di convincere l'altro a raggiungerlo, sostenute da una profonda passione amorosa e dalla consapevolezza di lui di avere un grande destino da intellettuale nella fisica teorica, leggiamo la vivacità e l'apertura della vita accademica e culturale americana si confronta con la staticità e la chiusura dell'ambiente scientifico italiano.

Gli scritti di Manni e Zampa sono entrambi diari della Seconda guerra mondiale combattuta nel Dodecaneso. Il primo ha una consapevolezza molto forte della situazione e permette di leggere gli avvenimenti post 8 settembre da una prospettiva periferica ma illuminante. Il secondo racconta dell'amore per la giovane Katina e di una rocambolesca fuga dall'isola di Kos quasi come fosse un romanzo d'avventura. La memoria di Debora Pietrarelli, nata nel 1973, ripercorre i lutti per i due genitori che hanno un impatto tanto traumatico da portarla verso la psicosi e la vita per strada, fino al recupero in una comunità e al ritorno di uno slancio vitale.