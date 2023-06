19 giugno 2023, Passeggiata Day. Sapete dove sono gli alberi che curano?

Firenze, 19 giugno 2023 – Per chi desidera fare due passi all’aria aperta, oggi è il momento giusto. Ricorre infatti la Giornata della passeggiata, nata nel 1979 da un'idea di John Rabe. L'obiettivo è incoraggiare le persone a rallentare i ritmi frenetici della vita quotidiana per poter apprezzare il mondo intorno. Sono tanti i benefici per la salute: una passeggiata dopo i pasti aiuta a digerire, e aiuta a tenere bassi i trigliceridi nel sangue, i cui livelli si alzano dopo aver mangiato soprattutto alimenti grassi. C’è poi la 'terapia del blu', un vero toccasana per il benessere e l'umore. Camminate brevi e frequenti in spazi blu - aree che presentano in modo prominente acqua, come spiagge, laghi, fiumi o fontane - possono avere un effetto positivo a livello psicologico, secondo uno studio condotto dall'Istituto di Barcellona per la salute globale, pubblicato su Environmental Research. Ma anche camminare nei boschi può avere dei benefici evidenti, tanto che le passeggiate in alcuni luoghi verdi vengono considerate addirittura terapeutiche. A Valbruna, nei pressi dell'Hotel Saisera, nel cuore della foresta, si snoda ad esempio il sentiero degli ‘alberi di risonanza’, un percorso di 5,5 chilometri che conduce alle pareti del monte Nabois Piccolo, attraverso un bosco di abeti rossi per un'esperienza disintossicante unica. Sempre in Friuli Venezia Giulia le Valli del Natisone ospitano la prima stazione di forest therapy d'Italia, creata in collaborazione con i medici specializzati in pneumologia, pediatria e allergologia che ne hanno testato i percorsi curativi. Rappresenta uno strumento di medicina preventiva che regala passeggiate tra gli alberi e paesaggi incantevoli, come i corsi d'acqua con le piccole spiagge dove fermarsi. Risulta anche rigenerante la passeggiata bioenergetica nel Bosco del Sorriso a Bielmonte, nel cuore dell'Oasi Zegna, in Piemonte. Anche il Parco del Respiro di Fai della Paganella, in provincia di Trento, è un bosco terapeutico unico in Europa, dove si può passeggiare lentamente, respirando e rilassandosi, anche accompagnati da guide esperte del territorio, che propongono attività e percorsi dedicati al benessere psicofisico.

Nasce oggi

Blaise Pascal nato il 19 giugno del 1623 ad Auvergne, in Francia. Famoso matematico, inventò una prima macchina calcolatrice, perfezionò il calcolo degli indivisibili, il calcolo delle probabilità, la teoria delle coniche e si dedicò anche alle invenzioni del torchio idraulico. Ha scritto: “Gli animi buoni e grandi si sforzano di trovare il bene anche nel male, mentre i mediocri e i malvagi trovano il male persino nel bene”.