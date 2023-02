13 febbraio, la giornata mondiale della radio: per sintonizzarsi sulla pace

Radio (foto Ansa)

Firenze, 13 febbraio 2023 – Mai come oggi, 13 febbraio, è doveroso accendere la radio, a casa, in auto o sul cellulare. Sarà il modo per festeggiare la giornata mondiale dedicata a questo strumento che da sempre accompagna la nostra vita.



L'Unesco ha istituito la Giornata mondiale della Radio nel 2012 decidendo che ogni anno il 13 febbraio - giorno in cui, nel 1946, fu fondata la Radio delle Nazioni Unite - si celebrasse questo mezzo di comunicazione, fondamentale per l’accesso all’informazione, che favorisce la libertà di espressione e l’uguaglianza di genere; che contribuisce al dibattito democratico attraverso l’intrattenimento e l’interazione con gli ascoltatori.



Il tema del World Radio Day 2023 scelto dall’Unesco è: Radio e Pace. Come recita la Costituzione dell’Unesco: “Dato che le guerre nascono dalle menti degli uomini, è nelle menti degli uomini che deve essere costruita la difesa della Pace”. La radio è uno strumento centrale nella storia dei mezzi di comunicazione, che ha un forte e importante impatto sociale su linguaggio, costumi e consumi. Il World Radio Day ricorda la grande importanza della radio come pilastro della prevenzione di conflitti e la costruzione della pace. ''La radio ci informa, ci trasforma e ci unisce - sottolinea l'Unesco -. Riunisce persone e comunità di ogni provenienza per promuovere un dialogo positivo per il cambiamento. Più precisamente, la radio è il mezzo perfetto per contrastare i ricorsi alla violenza e la diffusione dei conflitti, soprattutto nelle regioni potenzialmente più esposte a tali realtà''. Su questa base, la giornata mondiale della radio 2023 invita ad impegnarsi, ognuno per quanto possibile, in favore della pace.



Dunque, l'appello rivolto dall'Unesco alle radio nel mondo è quello di lasciare spazio nelle loro trasmissioni del 13 febbraio anche al dibattito su questioni come la pace, per contribuire ad accrescere la consapevolezza tra gli ascoltatori e ispirare la comprensione di nuove prospettive in favore di azioni positive. Dunque, il 13 febbraio in radio non solo musica e intrattenimento ma anche temi importanti ai quali prestare orecchio.



Nasce oggi



Georges Simenon nato il 13 febbraio del 1903 a Liegi. Celebre scrittore belga di lingua francese, famosi i suoi polizieschi che hanno per protagonista Maigret. Ha scritto: “Siamo come spugne, assorbiamo la vita senza saperlo e la restituiamo poi trasformata, ignari del processo alchemico che si è svolto dentro di noi”.