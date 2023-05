118: bando e conferma della permanenza ad Arezzo

Arezzo, 10 maggio 2023 – “Sono molto contenta che sul San Donato la Regione abbia preso impegni importanti che certo verificheremo ma che sono un cambio di passo oggettivo rispetto alla mortificazione della sanità aretina che abbiamo vissuto prima della pandemia e sono anche altrettanto sollevata dal vedere come l'alleanza tra Comune e Asl stia procedendo benissimo nell'area del Pionta che sta ormai trasformandosi nella Cittadella della Sanità. Restano ancora diversi nodi aperti, a partire dalla totale e surreale assenza dell'assessore Bezzini sul tema delle pubbliche assistenze, ma il clima di collaborazione istituzionale procede senza scossoni e nel pieno interesse della Città che oggi ha più che mai voce in capitolo.

In tutto questo quadro quanto mai complesso che mette insieme molti punti fermi per il nostro futuro - non solo il San Donato e il Pionta, ma il Nuovo Centro Autismo, la piccola casa della salute a Rigutino, le risposte sanitarie diffuse da Quarata a Palazzo del Pero, la convezione sociosanitaria che ha trovato la sua strada grazie all'assessore Spinelli, la casa delle comunità del Baldaccio e quella di via Guadagnoli - è imminente il pensionamento del direttore del dipartimento di emergenza-urgenza della ASL Sud Est previsto per luglio. Nel cogliere l'occasione per un enorme ringraziamento al dott. Massimo Mandò per la competenza, la lungimiranza, la visione strategica e la capacità di tradurre un sapere grande in conoscenza diffusa per tutta la comunità, colgo l'occasione per sollecitare, nella certezza che non vi sia la necessità, la imminente pubblicazione del bando per individuare una nuova figura - che verrà dopo un vero gigante della nostra sanità - e metto subito la questione più importante sul piatto: la centrale operativa del 118 per la ASL Sud Est è ad Arezzo e ad Arezzo resta.

Non siamo disposti a nessun ragionamento che vada in un senso diverso. Lo diciamo subito a scanso di ogni equivoco che sono certa non ci sarà”.