Roma, 9 settembre 2021 - A 20 anni dall'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, da quell'11 settembre che cambiò la nostra vita, parla Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York. A intervistarlo in esclusiva per Tg2 Post (in onda alle 21 di venerdì 10 settembre alle 21 su RaiDue) sono Gennaro Sangiuliano e Manuela Moreno.

Giuliani rievoca il dramma delle Torri Gemelle; e sostiene che i documenti dell'Fbi che verranno desecretati potrebbero contenere risvolti interessanti sui collegamenti tra i terroristi e l'Arabia Saudita. L'ex primo cittadino della grande Mela attacca il presidente Biden: ha permesso ai talebani di riprendere il controllo - denuncia Giuliani - i talebani gli hanno dato uno schiaffo in faccia. Al governo dell'Afghanistan, conclude, ci sono ora quelli che hanno cercato di ucciderci.

