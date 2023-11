"Xmasdream". Babbo Natale nella Baita

Sarà Babbo Natale nella sua baita al mercato coperto il protagonista degli eventi dedicati alle festività a Montecatini Terme (Pistoia) dal 2 dicembre al 6 gennaio 2024. A Firenze in Regione si è tenuta la presentazione delle iniziative organizzate sia dall’amministrazione comunale che da privati. All’incontro il governatore Giani, il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, il sindaco e l’assessora al turismo e sport di Montecatini Terme Luca Baroncini e Alessandra Bartolozzi, l’organizzatore della Baita di Babbo Natale Paolo Grossi. Presente il consigliere regionale Marco Landi. I momenti salienti del progetto includono la pista di pattinaggio sul ghiaccio nel parco Regio, un trenino itinerante, un luna park in via del Rinfresco e una funicolare illuminata. Le installazioni luminose nella pineta saranno accese dalle 16 fino a tarda sera, creando un’atmosfera incantata. Il calendario degli eventi presenta uno spettacolo itinerante che inizia il 2 dicembre, con giocolieri, parate in costume, musica e concerti per intrattenere sia i più piccoli che gli adulti. Il tema è "Xmasdream".