Walter Sterbini presenta Una Piazza per cantare a Cortona

Arezzo, 25 agosto 2023 – Celebre per la sua partecipazione a The Voice Senior nel 2022, Walter Sterbini, “scuderia” Loredana Bertè, racconta di sé emozioni e pensieri: Si dice che con la musica non si invecchia mai ma… il tempo passa lo stesso e tanti ne sono passati dalla prima volta che ho “indossato” un microfono. Già, perchè secondo me il microfono si indossa, come si indossa la musica e le canzoni, è un vestito che ti avvolge, cucito su misura e una volta che ce l’hai addosso non si toglie più! … quindi alla fine non conta da quanto tempo hai cominciato a suonare e a cantare, non è così importante quanti anni hai passato su un palcoscenico, su un pianoforte di un hotel o in quale altro tipo di locale, conta quanto ti piace “quel vestito” quanto ti senta bene quando ce l’hai in dosso … e io ne ho l’armadio pieno di quei vestiti!

Finalista a The Voice Senior nel 2022, racconta del suo essere padre di un ragazzo speciale, suo primo fan e suo vero motivatore. E racconta come sarà il concerto: un percorso di generazione, con brani emozionali e naturalmente i tre brani presentati a The Voice. Un canto interattivo in cui il pubblico si sentirà portato a cantare insieme all’artista, nel pieno senso dell’idea della piazza, una piazza per tutti, per cantare il repertorio che ci accomuna.