Volontariato sanitario. Più risorse per l’emergenza con l’intesa sul trasporto

L’accordo raggiunto tra Regione e organizzazioni di volontariato sul trasporto sanitario rappresenta un punto di svolta. L’intesa con Misericordie, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa, doversamente dal passato, non è più da rinnovare annualmente ma è triennale e prevede un aumento significativo del budget destinato al trasporto d’emergenza che già nel 2023 passa da 40 a 52 milioni su 104 complessivamente destinati ai trasporti sanitari che cresceranno a 106 milioni nel 2024 sino a ragggiungere quota 110 milioni nel 2025. Un ristoro in crescita, che tiene conto dei maggiori costi, incomprimibili, che le associazioni di volontariato sono costrette ad affrontare, a causa dell’inflazione e delle turbolenze economiche internazionali, per l’acquisto dei carburanti, per il rinnovo del parco veicoli ma che aiuterà a sostenere anche le maggiori spese del personale legate agli adeguamenti contrattuali e a percorsi di stabilizzazione, che la Regione intende sostenere assieme alla crescita professionale dei lavoratori. Una volontà condivisa.

L’adeguamento delle tariffe era atteso da tempo e aveva suscitato non poche polemiche e tensioni.

Soddisfatto il governatore Eugenio Giani: "Le associazioni di volontariato svolgono in Toscana un ruolo essenziale: un mondo che conta 550 presidi in tutta la regione, disseminato in modo capillare nelle grandi e piccole comunità – dice – Dal punto di vista sanitario ci permette di garantire il servizio di emergenza-urgenza, svolgendo contemporaneamente anche funzioni sociali". Un modello unico, quello toscano. In altre parti d’Italia per il trasporto sanitario si fanno gare di appalto o si ricorre al personale Asl. "La Toscana è l’unica regione – dice l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini – dove le grandi associazioni del volontariato sono parte integrante del sistema del trasporto sanitario. Abbiamo un modello originale e vogliamo salvaguardarlo e proiettarlo nel futuro". L’accordo raggiunto incassa il plauso delle associazioni in prima battuta, ma anche del responsabile sanità della segreteria regionale Pd Marco Niccolai. "Siamo soddisfatti in primo luogo per il suo valore politico, perché riconosce che le richieste erano giuste e ribadisce l’impegno del volontariato non come fornitore di servizi, ma come attore del sistema stesso", dice il presidente della federazione regionale della Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi. Ora via alla ripresa delle trattative con i sindacati "verso il contratto unico nazionale per gli operatori del settore". Erano state interrotte per mancanza di risorse.

Ilaria Ulivelli