"Viviamo di attimi scanditi da note" Guttman rilancia la sua kermesse

di Ludovica Criscitiello

"È la musica a scandire i nostri momenti". - Per Michael Guttman quello di quest’anno - siamo al 17esimo - è un “Pietrasanta in concerto“ più sentito, più personale in un certo senso. Un aspetto che va arricchire ancora di più uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della musica classica e non solo, ideato dallo stesso Guttman e che aprirà le danze domani alle 21,15 nel Chiostro di Sant’Agostino con il violinista siberiano Vadim Repin. Un vero e proprio festival gioiello, prezioso e prestigioso, che da ben 17 anni si rinnova per portare a Pietrasanta i migliori musicisti del mondo. Tra gli ospiti convocati Vadim Repin, Frank Braley, David Geringas, Jing Zhao, Anna Agafia Egholm, Lise Berthaud, Matan Porat, Claudio Bohòrquez, Roberto Prosseda, il trio Maisky, Zee Zee e tanti altri altri, fino ad arrivare al gran finale con Andrea Griminelli, flautista numero uno.

Direttore indaghiamo un po’ più a fondo il lato intimo di questa edizione.

"La dedico alla memoria di mia madre, Simone Guttman, pianista belga di origine russa di grande successo, recentemente scomparsa. È stata lei il mio tramite con la musica e con l’Italia. Si può dire che io abbia imparato prima le note e poi le lettere dell’alfabeto. E poi lei ha studiato piano al Conservatorio di Santa Cecilia del grande Carlo Zecchii".

Da qui il titolo di quest’anno “Prima la musica“?

"Ho imparato a conoscere la musica fin da subito, ma viene prima di tutto anche per noi in un certo senso. Cantiamo le ninne nanne (che splendida parola!) ai neonati nella culla per esempio. Ma è anche legata ai momenti più importanti della nostra vita. Se ci pensiamo tutto ciò che facciamo o proviamo è legato a una canzone o a una melodia, i momenti felici, quelli tristi o legati a un lutto. ".

Quali sono le novità quest’anno?

"Sicuramente è un’edizione più focalizzata sul violoncello che è lo strumento che scandisce gli inizi e che fa un po’ da scheletro a tutta la musica. E poi il concerto del 29 luglio con il celebre pianista cinese Zhang Zuo che ci condurra in un viaggio tra Est e Ovest sulle musiche di Philip Glass, Arvo Pärt, Bohuslav e Tan Dun. Il tutto arricchito da proiezioni di video d’arte tra cui quello di Jean Francois Jans sulla musica di Fratres di Arvo Pärt".

A lei non piace essere vincolato a un unico filo conduttore?

"No mi sentirei in carcere. Ho bisogno di spaziare su più versanti durante un concerto".

Non mancherà il duo con sua moglie Jing Zhao?

"Sì la nostra è una dinamica piacevole che amiamo ripetere da anni".

L’anno scorso per il concerto in piazza c’era il tango. Questa volta?

"Ho optato per un viaggio tra le tarantelle italiane. Il 26 luglio ci sarà da divertirsi".