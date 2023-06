Vivere in un condominio con appartamenti affittati a turisti, come tutelare i residenti?

Vivo con la famiglia in centro a Firenze. Siamo gli unici residenti in una palazzina con 6 appartamenti, gli altri sono di tre proprietari e tutti affittati a turisti che transitano giorno e notte. Le spese vengono divise per millesimi, ma l’uso che noi facciamo dei servizi comuni (ascensore, luci condominiali, pulizia) è minimo rispetto agli altri. Possibile che non ci sia modo di bilanciare la cosa?

Paolo P.

Risponde l’esperto

La legge non dice nulla. Assistiamo a una paralisi del Parlamento (legislatore) e del Governo (che potrebbe legiferare in urgenza utilizzando i decreti). Così il cerino corto rimane in mano ai Comuni. Al momento le risposte scarseggiano. Una potrebbe essere arginare il numero degli immobili destinati al turistico-ricettivo breve quantomeno all’interno delle zone Unesco. In tal senso alcune città stanno operando il lavorando per raggiungere l’obiettivo.

Il nostro palazzo ha due appartamenti (su otto) frazionati e affittati ai turisti. Spesso arrivano stranieri molto giovani che fanno confusione e sostano sulle scale anche a notte fonda. Ho protestato con l’amministratore ma senza risultato.

Giuliana

Risponde l’esperto

Uno strumento utile sarebbe quello di vietare le tastiere alfanumeriche, in modo tale che il check-in dei turisti avvenga in presenza, imponendo così ai gestori degli appartamenti di sensibilizzare gli ospiti sul rispetto delle parti comuni del condominio. Finché questo non accade, vi consiglio di usare il vostro peso nell’assemblea condominiale per spingere l’amministrazione a farsi sentire con i proprietari dei due appartamenti.