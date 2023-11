Vittime di usura. In arrivo il tutor

Tra le misure di sostegno agli operatori economici vittime di usura arriva il tutor. "Al fine di assicurare un efficace sostegno all’impresa beneficiaria, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle misure economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale" la vittima di usura si avvale di un esperto "con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, in un albo istituito presso il ministero dell’internocommissario antiusura". Il tutor ha l’obiettivo di attenuare l’alta morosità riscontrata, negli ultimi anni, nella restituzione dei mutui, come evidenziato anche dalla Corte dei Conti.